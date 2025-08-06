Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Едно от последните девствени места по Черноморието ще бъде застроено. Районът около Огънчето на Камен бряг да бъде застроен, предлага новият Общ устройствен план на община Каварна. Общественото му обсъждане е насрочено за утре в 10 часа в заседателната зала на община Каварна.

Зоната, предвидена за застрояване започва от последните къщи на селото и обхваща цялото плато, плътно по ръба на скалите. Легендарното Огънче изцяло попада в зоната за застрояване, която продължава на юг след паметника на Джон Лоутън и се простира далеч на север, почти до плажа Перилото. В зоната попада и сарматският некропол от 5 век.

Така няма никакви пречки върху гробовете и над двата плажа на Камен бряг - Бабешкия и Елаците да изникнат хотели.

В участъка между Камен бряг и Тюленово, от дясната страна на пътя, също се предлагат две нови зони за строеж. Едната доближава доста морския бряг, но все пак не достига до самия ръб на скалите.

За застрояване е предвиден и огромен район от платото западно от село Топола, който надхвърля 5 пъти размерото на селото. Целият район долу край плаж Икантълъка - от пътя до морето, също е предвиден за застрояване.

Цялото поле между село Българево и морето също ще може да бъде застроено. Новата зона за строеж започва от мидената ферма "Дълбока" и стига чак до плажа "Зеленка", като в голяма част от нея са разрешени строежи не само горе на високото, но и плътно по морския бряг.

Нова зона за строеж се добавя и на платото при село Божурец. Разрешават се и още строежи долу край морето от горната страна на пътя.

В района на Каварна се добавя огромна нова зона за строеж - горе на платото над плажа в посока Калиакра. Тя почти изцяло попада в границите на Натура 2000 и поне на теория не би трябвало да е зона за застрояване.

Приложената скица към ОУП можете да видите тук.