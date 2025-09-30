Нидерландия е най-предпочитаната страна от българските кандидат-студенти

Нидерландия е сред най-предпочитаните държави от българските кандидат-студенти през 2025 година. Това стана ясно от медийна среща за есенното издание на изложението "Световно образование", съобщава БТА. Австрия, Германия, Италия и Испания също са сред най-желаните.

Според данни на "Интеграл" общо 27% от всички новозаписани студенти са избрали Нидерландия, следвана от Австрия с 12% и Испания с 11%.

Германия и Италия заемат следващите позиции с по 9% всяка, докато Великобритания, някога категоричен лидер, привлича едва 8% от кандидатите.

При Финландия, Белгия и Ирландия също се наблюдава на ръст на кандидатстване сред българските студенти.

"Българските ученици продължават да се ориентират най-вече към бизнес и мениджмънт, компютърни технологии, икономика и инженерни науки. В същото време расте интересът към творческите специалности, както и към програмите, свързани с иновации и технологии - изкуствен интелект, дигитални медии и роботика. Тази тенденция ясно отразява динамиката на глобалния пазар на труда, където дигиталните и интердисциплинарни умения стават все по-ценни", отбелязва мениджърът за отдела "Висше образование" в "Интеграл" Николай Христанов.

Христанов добави, че през последните пет години кандидатите за британски университети значително намаляват заради Брекзит и промяната на финансовите условия за студентите от Европейския съюз. Въпреки това, висшето образование във Великобритания запазва своите безспорни предимства - разнообразие от програми и високи позиции на университети в световните класации, които определят страната като престижна дестинация с елитен характер, но и с по-селективен прием.

На обратния полюс е Нидерландия, която се утвърди като лидер с над 5400 български студенти през 2024 г. Университетите там се отличават с достъпни такси, с богато портфолио от програми и с възможности за финансиране. Тази комбинация поддържа атрактивния им профил. Все пак нарастващият брой на международни студенти води до по-висока конкуренция при приема, показват данните на "Интеграл".

Според проучването повече ученици търсят консултации още в 9-и и 10-и клас, за да изберат профил в училище, съобразен с изискванията на чуждестранните университети. Това е особено важно за страни като Нидерландия, Испания и Великобритания, където се изисква изучаване на конкретни предмети във втория гимназиален етап или полагане на допълнителни изпити.

В отговор на нарастващия интерес към висше образование в чужбина, който на старта на кампанията за 2026/2027 година е с 20% по-висок, есенното издание на изложението „Световно образование“ ще събере над 50 образователни институции от България и чужбина.

Посетителите ще могат да се запознаят с висши училища от над 14 държави - Ирландия, Испания, Италия, Германия, Австрия, Швейцария, Финландия, Нидерландия, Великобритания, Полша и Словакия. Сред тях ще има възможност за срещи с представители на някои от най-търсените университети от българските кандидат-студенти - Eindhoven University of Technology, Tilburg University, Hague University of Applied Sciences от Нидерландия; NABA и Ca Foscari Venice в Италия; EU Business School, Universidad Europea в Испания и други. Ще се представят и възможности за езикови ваканции и в чужбина.