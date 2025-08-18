Музей осъмна с яйца по фасадата заради затворена пицария

Мая Младенова 18 август 2025 в 14:36 869 1
Портата към двора на музея

Снимка Фейсбук профил на Петър Куленски
Портата към двора на музея

Регионалният историческият музей в Пазарджик осъмна облепен със снимки и работни дрехи и нашарена от яйца фасада в знак на протест срещу прекратения договор за наем на заведение, което работеше в двора му в продължения на десетилетия.

Местни медии пишат, че служители от пицарията са залепили вчера на входа на музея свои снимки и работните си престилки в знак на недоволство, че остават без работа.

По-рано този месец Общинският съвет в Пазарджик реши да върне на музея експозиционна зала, която преди 30 години е била отнета от културната институция и дадена на заведение. Договорът с пицарията, която досега се помещаваше там, изтече и няма да бъде подновен.

Предложението за връщането залата за изложби е на директора на музея Борис Хаджийски. Той посочва, че музейният фонд се е увеличил двойно, музеят се развива и се радва на голям брой посетители заради иновативното представяне на експонатите. Паралелно с това, музеят изпълнява поредица от културни и образователни програми, като се предвижда работата с деца да стане целогодишна. Предвижда се и създаването на културно- информационен център, който ще дава полезна информация на туристите за цялата пазарджишка област, съобщава БНР.

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    Constanza

    18.08 2025 в 16:19

    Чалгария отвръща на удара.
     
