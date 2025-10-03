Коледа в началото на октомври - сняг затрупа България (снимки и видеа)

Природата ни изненада с необичайно ранен сняг тази сутрин, който покри значителни части от България още в първите дни на октомври.

В много райони месецът започна с истинска зимна обстановка, напомняща за коледна магия далеч преди обичайния сезон. На места дъждът премина в сняг, а по високите места вече се е натрупала солидна снежна покривка.

Социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеа от различни краища на страната, които улавят този красив и необичаен момент.

- Село Бързия местност малка Бързия,50см сняг.

- Сняг заваля във Враца и Монтана

- Долни Лом общ.Чупрене

- Снегът изненада и софиянци тази сутрин

- Сняг се сипе и в Княжево

Снимки: Meteo Balkans

Зад красивите зимни гледки обаче се крие и усложнена обстановка по Южното Черноморие.

Заради обилните валежи в община Царево е обявено бедствено положение, а частично бедствено положение - в Бургас.

Бедствие и евакуация и в Елените, пороят отнесе коли в морето

Районът на Слънчев бряг също е засегнат жестоко. Има огромни щети.

Наводнено бе и кръстовище в район ''Южен'' в Пловдив

Зимните условия вече предизвикаха и хаос по пътищата. Проходът "Петрохан" беше затворен още снощи заради обилния снеговалеж, неразчистена настилка и закъсали автомобили, неподготвени за сезона. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.

Снимка: АПИ

Затвориха и временно движението по АМ ''Хемус'' в посока София заради снега. Натрупалият се сняг блокира движението по автомагистралата. Най-тежко е било положението в участъка от Ботевград в посока столицата, където се е образувало задръстване, с дължина над 10 километра.

Метеоролозите предупреждават, че валежите ще продължат и през следващото денонощие.