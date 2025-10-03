Коледа в началото на октомври - сняг затрупа България (снимки и видеа)

Природата ни изненада с необичайно ранен сняг тази сутрин, който покри значителни части от България още в първите дни на октомври.
В много райони месецът започна с истинска зимна обстановка, напомняща за коледна магия далеч преди обичайния сезон. На места дъждът премина в сняг, а по високите места вече се е натрупала солидна снежна покривка.
Социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеа от различни краища на страната, които улавят този красив и необичаен момент.
- Село Бързия местност малка Бързия,50см сняг.
- Сняг заваля във Враца и Монтана
- Долни Лом общ.Чупрене
- Снегът изненада и софиянци тази сутрин
- Сняг се сипе и в Княжево
Снимки: Meteo Balkans
Зад красивите зимни гледки обаче се крие и усложнена обстановка по Южното Черноморие.
Заради обилните валежи в община Царево е обявено бедствено положение, а частично бедствено положение - в Бургас.
Бедствие и евакуация и в Елените, пороят отнесе коли в морето
Районът на Слънчев бряг също е засегнат жестоко. Има огромни щети.
Наводнено бе и кръстовище в район ''Южен'' в Пловдив
Зимните условия вече предизвикаха и хаос по пътищата. Проходът "Петрохан" беше затворен още снощи заради обилния снеговалеж, неразчистена настилка и закъсали автомобили, неподготвени за сезона. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.
Снимка: АПИ
Затвориха и временно движението по АМ ''Хемус'' в посока София заради снега. Натрупалият се сняг блокира движението по автомагистралата. Най-тежко е било положението в участъка от Ботевград в посока столицата, където се е образувало задръстване, с дължина над 10 километра.
Метеоролозите предупреждават, че валежите ще продължат и през следващото денонощие.
Еля Изетова
Еля Изетова е завършила журналистика в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стажувала е в БНТ и Bulgaria on air. Интересите ѝ са насочени към световната политика.