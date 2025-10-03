Бедствено положение в Царево, над 200 л/кв.м. се изляха в общината

Бедствено положение е обявено в община Царево, над 200 л/кв.м. се изляха в района. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в град Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Денят се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини.

Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна. Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение.

Затвороен за движение е и мостът при плаж "Нестинарка", както и пътят от Царево през к-г "Арапя" и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Призовават се гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.

Около 02:30 през нощта кметът на село Кости е подал сигнал до полицията. Дерето, което минава през селото, е излязло от коритото си и е заляло площада. На място са изпратени 14 служители на РУ – Царево. До 03:50 водата се е оттекла, но един екип е останал на терен, съобщи БНТ.

Около 03:30 сутринта голяма част от улиците в Царево са станали непроходими заради огромното количество вода.

Екипи извършват обход на селата Велика и Фазаново – там реките засега са под критичните нива. При Синеморец реката Велека също е спокойна, но се очаква покачване, тъй като в нея се вливат водите от околните дерета.