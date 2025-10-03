Наводнено кръстовище блокира движението в район „Южен“ в Пловдив, предаде БНТ.
Участъкът остава затворен, след като цяла нощ екипи на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволци от „Пловдив 112“ са изпомпвали водата от кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“.
На място снощи и тази сутрин са присъствали кметът на Пловдив Костадин Димитров, районният кмет Атанас Кунчев, директорът на РДПБЗН ст. комисар Васил Димов, както и представители на ВиК и фирмата-изпълнител на проекта за Южния обходен колектор. Според експертите, наводнението е причинено от пълна с вода тръба на колектора.
По думите на районния кмет Атанас Кунчев, администрацията е подавала многократни сигнали още преди месец за риска от наводнения при силни валежи. От фирмата-изпълнител ДЗЗД „Екопроект“ са обещали да отстранят проблема, но към момента решението все още не е факт.
Отсечката между кръстовището на ''Кукленско шосе" и ул. "Индустриална" до бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Братя Бъкстон" е отцепена и преминаването е забранено.
Препоръчва се шофьорите да избягват района, особено в участъка от ул. "Димитър Талев" до "Кукленско шосе".
03.10 2025 в 11:41
