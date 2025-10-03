Поне още едно денонощие ще продължи да вали, предупреждават от НИМХ

Проливните валежи няма да спрат скоро. Средиземноморският циклон се движи изключително бавно и ще задържи дъждовната обстановка поне още едно денонощие, предупреждават от НИМХ.

В момента през Балканите преминава много добре изразен средиземноморски циклон, който е активен във всички нива на атмосферата. Той се движи изключително бавно и това води до натрупване на значителни количества валежи, обясни в ефира на "Денят започва'' Анастасия Стойчева от НИМХ.

По думите ѝ вече повече от 30 часа дъждът не спира и страната се намира едва в средата на процеса, което означава, че още поне едно денонощие ще продължи да вали. Стойчева подчерта, че ситуацията не бива да се подценява, тъй като обилни валежи се очакват както в равнинните райони, така и в планините.

Центърът на циклона преминава през северна Гърция и ще се изнесе през проливите и Черноморското крайбрежие, което ще донесе нови валежи първо в Източна България.

Тя посочи още, че близо 200 литра дъжд са паднали в района на Кости, а над 140 литра - край Веселие. Средиземноморският циклон, който преминава през Балканите, продължава да носи проливни валежи, като обстановката няма да се подобри поне още едно денонощие.

Според нея валежите са масови не само по Южното Черноморие, но и в Централна България и Родопите. Там количествата навсякъде надвишават 50–60 литра. По цялата Стара планина падналите дъждове са над 100 литра, като обстановката е доста сериозна.

В София дъждът вече преминава в сняг. Стойчева предупреди, че е добре шофьорите да са сменили гумите си, за да не създават допълнителни затруднения. Очаква се валежите в столицата да спрат надвечер, като на места ще превали сняг.

Следващата седмица се очаква затопляне.