Затвориха временно движението по АМ ''Хемус'' в посока София заради снега

Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София заради снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Натрупалият се сняг е блокирал движението по автомагистрала"Хемус" тази сутрин, съобщават пътуващи във Фейсбук.
Най-тежко е било положението в участъка от Ботевград в посока столицата, където се е образувало задръстване, с дължина над 10 километра.
Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства и през прохода „Петрохан" - път II-81. Ще се премахват паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.
В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.
Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
03.10 2025 в 13:02
