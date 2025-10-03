Затвориха временно движението по АМ ''Хемус'' в посока София заради снега

Ограничено е движението и през прохода „Петрохан“ за премахване на паднали дървета и снегопочистване

OFFNews 03 октомври 2025 в 11:14 2631 1
Снежната обстановка по АМ Хемус.

Снимка Скрийншот/ Фейсбук
Снежната обстановка по АМ Хемус.

Временно се ограничава движението на всички автомобили по АМ "Хемус" в посока София заради снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Натрупалият се сняг е блокирал движението по автомагистрала"Хемус" тази сутрин, съобщават пътуващи във Фейсбук. 

Най-тежко е било положението в участъка от Ботевград в посока столицата, където се е образувало задръстване, с дължина над 10 километра.

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства и през прохода „Петрохан" - път II-81. Ще се премахват паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета.

В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4047

    1

    IvoIvo

    03.10 2025 в 13:02

    -0
    +0
    И по-добре...
     
    X

    Голям пожар в столичния квартал "Гоце Делчев"