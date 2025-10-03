Частично бедствено положение в Бургас, евакуират закъсали хора от вилна зона

Частичното бедствено положение е обявено в Бургас, то ще бъде в сила до 6 октомври, съобщи БНТ. Интензивните валежи в района доведоха до активиране на системата BG-ALERT с предупреждения за областта.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа. Затворен е пътят Бургас-Созопол, Царево-Созопол.

В друго съобщение, кметът на Бургас предупреждава, че заради голямо количество вода на платното за движение на път Е87 от с. Маринка към гл. път II-99 гр. Бургас - гр. Созопол пътуващите трябва да използват обходен път през с. Твърдица и кв. Меден Рудник.

По-рано сутринта областният управител задейства системата заради наводнение и затвори главен път II-99 от Бургас - кв. Крайморие до Созопол до оттичане на водите.

Заради влошената метеорологична обстановка предстои да бъдат евакуирани няколко души от бургаската вилна зона „Черниците“. Автомобил, който може да се придвижва по вода, ще бъде изпратен да евакуира четири – пет човека от вилната зона, съобщи пред Нова тв главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира, допълни Джартов.