Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар отговори на критиките след срещата му с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, която предизвика вълна от реакции.

Насар е категоричен, че никога не е бил обвързан с политически сили или личности и подчертава, че не се интересува от политика, тъй като неговото място е в спортната зала.

Ето какво написа спортист №1 Карлос Насар във фейсбук профила си: