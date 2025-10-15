Пеевски се срещна с шампиона Карлос Насар

Лидерът на ДПС Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.
Той поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!
Пеевски изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.
Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.
