Пеевски се срещна с шампиона Карлос Насар

OFFNews 15 октомври 2025 в 12:52 1148 0
Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Снимка Пресцентър на „ДПС-Ново начало“
Делян Пеевски и Карлос Насар

Лидерът на ДПС Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Той поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!

Пеевски изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите. 

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.

