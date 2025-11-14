Google е обвинен в незаконно проследяване на личните данни на потребителите

Google е обвинена в незаконно проследяване на личните данни на потребителите, използвайки своя модел за изкуствен интелект. В същото време дийпейк видеа и фалшиви аудиозаписи се използват като доказателства в съда, каза киберекспертът Христиан Даскалов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Има риск да не можем да направим разликата между истинско и дийпфейк видео, но трябва да има възможности да му противодействаме, посочи той. В България, Институтът INSAIT разработва голям езиков модел – AI, който се справя добре със съдържание на български и може да направи разликите в интонация и произношение", допълни експертът.

По казуса с Google Даскалов каза, че това може да се случи, ако потребителят е невнимателен и се съгласи да активира някоя нова „атрактивна” опция, зад която всъщност стои шпионаж.

Експертът обясни още, че такива казуси има още от 2021 г.

„И в САЩ, и във Великобритания се правят звукови видеозаписи, с които ищци обвиняват други хора в дела, които не са извършени, използвайки автоматизирано генерирани техни образи или техен изказ. От 2021 г. големите езикови модели като Chat GPT, още не бяха в дневния ред на обществото. Използват се технологии, които са по-стари генерации и така през годините има натрупат опит в такъв тип информационна манипулация”, каза той.

Даскалов обясни, че Google незаконно е проследявал личните данни на потребителите, използвайки Gemili, като това се случва, когато невнимателен потребител се съгласи с нова, атрактивна опция, като „искате ли да активирате умни опции на вашето устройство или на вашата електронна поща”.

Всъщност, зад тези умни опции не стои нищо друго, освен шпионаж. Т.е зад въпросната опция стои система на компанията, която шпионира личната неприкосновена комуникация. А тя е защитена и по Законодателството на САЩ и по Европейското законодателство.

Става дума за електронната кореспонденция, SMS-и, писма през различните комуникатори, които социалните мрежи са създали. Отсреща се оказва, че компанията, която доставя услугата, ни шпионира. Ако ние дадем разрешение, вече не може да говорим за шпионаж.

Но това, което се е случило в САЩ, е, че се претендира за неразрешено активиране на тази опция - да се чете тази кореспонденция от технологичната компания, която е създала електронната услуга. А тази услуга е създадена с цел да се обучава нейния ИИ - да знае нашата кореспонденция, за да ни посъветва как да напишем по-ефективно едно писмо, как да отговорим на наш колега или на нашия близък роднина.

Но има опции, които следва да получат нашето информирано съгласие, преди да започнат да бъдат активни като „услуга”, която на практика е обикновен шпионаж”.

„По този в случай в САЩ нямаше да има заведено дело, ако потребителят не беше проверил. Той знае, че е отхвърлил тази опция – не е съгласен да даде достъп на ИИ до своята поща. Но същевременното е и проверил. Скоро след това, няколко месеца по-късно, е видял, че тази опция е активирана без негово съгласие. Т.е. автоматично се случила промяна, която не е била съгласувана с него", допълни още Даскалов.

На въпроса дали държавата има ресурс да засича доказателствени материали, които са дело на дийпфейк, той отговори, че има такава опция - „може да използва ИИ, за да бори ИИ".