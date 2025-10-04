Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме

OFFNews 04 октомври 2025 в 10:59 1412 3
Гл. комисар Николай Николов

Снимка БГНЕС/архив
Гл. комисар Николай Николов

Пожарникарите са реагирали на 340 сигнала за последното денонощие - премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в „Елените“, но ситуацията се успокоява, каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, по бТВ. 

„Трябва да въведем по-строги норми за строителство в тези сухи дерета. Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, коментира Николай Николов. 

По думите му системата BG-Alert винаги е работила. По отношение на техническата част – тя работи перфектно. По отношение на частта „задействане на системата“ има проблем“, каза Николов. 

„Системата не е автоматизирана. Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4005

    3

    PaulPierce

    04.10 2025 в 12:15

    -0
    +13
    На бас, че пак няма да има осъдени и виновни. Никога няма виновни, освен климата и тук таме някой шофьор на 1000 лв заплата

    142

    2

    Октим

    04.10 2025 в 12:09

    -0
    +13
    Не застрояваМЕ, а застроявАТ мафиозите, които притежават цялата власт и на които всички отговорни служби (а и повечето от политиците) в държавата робски слугуват!

    17969

    1

    Nick F

    04.10 2025 в 11:40

    -0
    +15
    Абе то май е забранено да се строи в деретата и заливните тераси на реките. Ама институциите дето издават разрешителни са пропити от корупция за която има само усещане, разбираш ли значи.
     
    X

    Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин