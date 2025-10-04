Гл. комисар Николай Николов: Застрояваме места, които не трябва да пипаме

Пожарникарите са реагирали на 340 сигнала за последното денонощие - премахване на дървета, наводнения. Продължава дежурството на колегите в „Елените“, но ситуацията се успокоява, каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, по бТВ.
„Трябва да въведем по-строги норми за строителство в тези сухи дерета. Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, коментира Николай Николов.
По думите му системата BG-Alert винаги е работила. По отношение на техническата част – тя работи перфектно. По отношение на частта „задействане на системата“ има проблем“, каза Николов.
„Системата не е автоматизирана. Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4005
3
04.10 2025 в 12:15
142
2
04.10 2025 в 12:09
17969
1
04.10 2025 в 11:40
''Хамас'' се съгласи да освободи всички израелски заложници
Иван Костов: С думите може да спорим безкрайно, но смисълът е в идеите
Блокадата на американското правителство вероятно ще се проточи и другата седмица
Нидал Алгафари: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''
Нидал Алгафари: Да, бях в кабинета на Пеевски и научих, че ще е прекрасно в държавата с главно ''Д''
Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
''Хамас'' се съгласи да освободи всички израелски заложници