Доброволци с коли и чували извозват боклука в София

Мая Младенова 08 октомври 2025 в 09:10 1993 2
Доброволци помагат със сметоизвозването

Снимка Спасителен клуб за бъдеще
Доброволци от Спасителен клуб за бъдеще събират за превозване чували с боклук.

Много граждани и дори политици се включиха в доброволчески акции за извозване на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село", които останаха без сметопочистване заради проваления конкурс за нова фирма изпълнител.

До кризата се стигна, след като няколко от фирмите кандидати се оттеглиха от конкурс, след оказан натиск и подпалени камиони, а другите предложиха оферти в пъти над досегашната цена. Кметът на София отказа да сключи такъв договор, който би вдигнал чувствително такса "смет".

Призивите към гражданите са да изхвърлят боклука разделно, в цветните контейнери, а този, който е за контейнерите, да бъде добре опакован в чували. Препоръчително е да не се изхвърлят едри отпадъци като мебели и строителен боклук до решаване на кризата.

В социалните мрежи и във фейсбук групите на двата района се публикуват и графици за доброволческите акции. В тях се включиха Лазар Радков от инициативата "Капачки за бъдеще", "Спасителен клуб за бъдеще", депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова, бившият депутат от БСП и бивш правосъден министър Крум Зарков и много граждани.

"Получихме подкрепа от много граждани, създаваме общество, което ни помага, хора, които са солидарни", заяви вчера зам.-кметът на София Надежда Бобчева. Тя сподели, че е видяла много хора да се включват в призивите на общината на допълнителната точка за изхвърляне на отпадъци на ул. “Житница“.

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    Коментари
    900

    2

    Dark Knight

    08.10 2025 в 10:46

    -0
    +10
    Има и свободни хора в тази територия. Малко са, но ги има. Браво и благодаря!

    4047

    1

    IvoIvo

    08.10 2025 в 10:41

    -0
    +10
    Евалата на хората!
     
