Доброволци с коли и чували извозват боклука в София

Много граждани и дори политици се включиха в доброволчески акции за извозване на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село", които останаха без сметопочистване заради проваления конкурс за нова фирма изпълнител.

До кризата се стигна, след като няколко от фирмите кандидати се оттеглиха от конкурс, след оказан натиск и подпалени камиони, а другите предложиха оферти в пъти над досегашната цена. Кметът на София отказа да сключи такъв договор, който би вдигнал чувствително такса "смет".

Призивите към гражданите са да изхвърлят боклука разделно, в цветните контейнери, а този, който е за контейнерите, да бъде добре опакован в чували. Препоръчително е да не се изхвърлят едри отпадъци като мебели и строителен боклук до решаване на кризата.

В социалните мрежи и във фейсбук групите на двата района се публикуват и графици за доброволческите акции. В тях се включиха Лазар Радков от инициативата "Капачки за бъдеще", "Спасителен клуб за бъдеще", депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова, бившият депутат от БСП и бивш правосъден министър Крум Зарков и много граждани.

"Получихме подкрепа от много граждани, създаваме общество, което ни помага, хора, които са солидарни", заяви вчера зам.-кметът на София Надежда Бобчева. Тя сподели, че е видяла много хора да се включват в призивите на общината на допълнителната точка за изхвърляне на отпадъци на ул. “Житница“.