Българите ще пътуват без визи до Южна Африка

От 7 октомври българските граждани ще пътуват без визи за Южна Африка за период до 90 дни при краткосрочни посещение, съобщиха от нашето МВнР.

Безвизовият режим не обхваща пътувания, чиято цел е обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и РЮА и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена, посочват от външното ни министерство.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света.