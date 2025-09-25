Народният театър обявява конкурс за нови спектакли

За трета поредна година Народният театър отправя отворена покана за творци, които да поставят нови пиеси на една от сцените му. До 00:00 ч. на 29 септември 2025 г. е срокът за подаване на артистични идеи за създаване на спектакли на Сцена „Апостол Карамитев".

Отворената покана е елемент от петгодишната концепция на ръководството за разгръщане и отваряне на репертоарната политика чрез изграждането на паралелни програми, които надграждат творческата дейност в различни посоки. Инициативата не само дава възможност за видимост на непознати или нови за театъра автори и режисьори, но и отправя артистични предизвикателства към трупата и екипа на институцията, обясняват от театъра.

Тази година процесът на кандидатстване е облекчен и ще протече в три стъпки. В конкурса могат да участват отделни артисти и артистични колективи с доказан опит от различни области на изкуството, както и професионалисти от други творчески сфери.

Започнали именно като идеи за Сцена „Апостол Карамитев", в програмата на Народния театър успешно се реализираха мултижанровият пърформанс „Хипотетично" на Галина Борисова, който беше номиниран за Награда ИКАР 2025, „НЕЧОВЕК" с номинация за Награда Аскеер 2025, „Съзвездия" от Ник Пейн (проект на Радина Думанян и Елица Йовчева), а скоро предстоят премиерите на „ТАМ (Locus Amoenus)" на Деян Георгиев, „ЖЕНАТА – КОНБИНИ" на Марий Росен и „Екстремни идентичности" на реж. Надя Панчева.

Сцена „Апостол Карамитев" се намира на четвърти етаж на театъра. Представленията там започват от 19:30, с половин час след Голяма и Камерна сцена, а входът за нея се намира на гърба на сградата. Там се играят голяма част от моноспектаклите от репертоара като „Контрабасът" с участието на Валентин Ганев, „Караконджул" с Валери Йорданов и „Неведение" с участието на Албена Ставрева.

Подробният регламент на третата Отворена покана е достъпен ТУК.

Формулярът за кандидатстване е достъпен ТУК.