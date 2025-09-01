Кралица Камила цапардосала с обувката си нахалник във влака

Като тийнейджърка кралица Камила се наложило да се защити от мъж, който я тормозил. Тя го цапардосала с тока на обувката си, както я е учила майка й.

За това се разказва в новата книга за кралското семейство „Властта и дворецът“ на Валентайн Лоу, бивш редактор по въпросите на кралското семейство във вестник „Таймс“.

Камила - по онова време с фамилия Шанд, била на 16 или 17 г. Тя пътувала с влак към гара Падингтън. Непознат мъж започнал да я тормози и тогава тя свали обувката си и го удари с тока – така я научила майка й да постъпва в подобни ситуации. Когато влакът пристигнал в Лондон, Камила съобщила за случилото се на служителите на гарата и мъжът бил арестуван.

„Тя е постъпила отговорно“, коментира Лоу в ефира на предаването Today по BBC Radio 4. „Проявила е не само находчивост и сила, но и гражданска доблест, като е помогнала за ареста на нападателя“.

Както се казва в книгата, Камила разказала тази история на Борис Джонсън през 2008 г., когато той бил кмет на Лондон.

Бъкингамският дворец не е направил официално изявление по този повод, но и не оспорва подробностите, посочени в книгата.

През последните години значителна част от обществената дейност на кралица Камила е посветена на подкрепата на жертви на домашно насилие, тормоз и изнасилвания. Тя е патрон на благотворителната организация SafeLives, която се занимава с борбата срещу насилието в семейството, посещава женски приюти и центрове за помощ на жертви на изнасилвания в цяла Великобритания и извън нея.

В публичните си изяви тя подчертава смелостта на оцелелите от домашно насилие и обяснява защо не трябва да се страхуваме или да се срамуваме да разказваме за това.

„Заради работата си разговарях с много жени, които са живели в условия на контрол и насилие и са успели да избягат, и те са победителки, а не жертви“, подчерта тя в речта си през 2020 г. „Те са едни от най-смелите хора, които съм срещала. Боли, когато се чуват техните истории, и дори най-издръжливите слушатели плачат. Ето защо е толкова важно оцелелите от насилие да не изпитват повече срам или вина.“

През април тази година на прием в Кларенс Хаус, организиран в чест на SafeLives, Камила отново изнесе реч за домашното насилие.

„Преди 10 г. не бих стояла тук, защото просто не се говореше за това – това беше тема табу“, призна тя. — Никой не искаше да повдига този въпрос. А сега, 10 г. по-късно, имаме хора, преживели насилие, и те разказват своите истории — тези, които преди се срамуваха да говорят за това, сега говорят открито и вдъхновяват другите да говорят.“

Тя никога не е споделяла публично историята за това как се е защитила от непознатия във влака, според източници, близки до кралицата, защото не е искала да отвлича вниманието от жертвите, с които работи в момента. Именно разказите на други жени, които е чула през всичките тези години, са причината за нейното участие в борбата срещу домашното насилие, а не този епизод, преживян в младостта й.

„Тя не искаше да привлича вниманието към себе си в ущърб на чуждите истории“, обяснява Лоу. „Тя е чувала много истории през годините и наистина е дълбоко и искрено ангажирана с тази тема. Всичко това не се свежда до един инцидент в тийнейджърска възраст.“

Както допълват източници, близки до Камила, ако обсъждането на миналото на кралицата помогне да се премахне стигмата, която досега преживяват много момичета, това ще е добър резултат.