МФ одобри нов дълг от 300 млн. лв., поети чрез 7-годишни ДЦК

Финансовото министерство одобри нов дълг от 300 милиона лева, поети чрез 7-годишни държавни ценни книжа. 

С това общо набраният само от вътрешен пазар дълг достигна 2,7 милиарда лева.

Среднопретеглената доходност от преотварянето на емисията е 3,25 %, която е по-висока спрямо юнския транш, но по-ниска от траншовете по-рано през годината.

Това е 11-тия път, когато Министерството на финансите набира ресурс от вътрешния пазар през годината. 

През април и юли имаше и емисии на международните пазари, като общо от двете са набрани 7,2 милиарда евро, припомня БНР. 

