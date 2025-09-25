ЕЦБ с безпрецедентен апел: Дръжте пари в брой у дома, за да сте подготвени за големи кризи

Европейската централна банка (ЕЦБ) отправи безпрецедентен апел към гражданите на ЕС: "Дръжте пари в брой у дома, за да сте подготвени за големи кризи". Този безпрецедентен апел отправя Европейската централна банка (ЕЦБ) към гражданите на ЕС.

В изследване със заглавие "Запазете спокойствие и дръжте пари в брой" (Keep Calm and Hold Cash) институцията подчертава, че банкнотите са ключов елемент от националната готовност за извънредни ситуации.

Проучването анализира четири големи събития в Европа от последните години – пандемията от COVID-19, руската инвазия в Украйна, мащабното прекъсване на електрозахранването на Иберийския полуостров през април 2025 г. и дълговата криза в Гърция.

Целта е да се покаже решаващата роля на парите в кеш, когато стабилността е застрашена и дигиталните разплащания не работят.

В проучването си ЕЦБ посочва практиките на Нидерландия, Австрия и Финландия, където властите препоръчват на гражданите да държат между 70 евро на човек (137 лева) – сума, която покрива основни нужди като храна, лекарства и гориво за около 72 часа при прекъсване на електронните услуги.

"Ползата от кеша нараства значително, когато стабилността е под заплаха, независимо от мащаба или естеството на шока", подчертават двама от авторите на анализа – икономистите Франческа Фаела и Алехандро Самора-Перес.

Последният ярък пример идва от 28 април 2025 г., когато масовото прекъсване на електрозахранването остави над 50 милиона души в Испания и Португалия без достъп до електронни плащания. Картовите разходи в засегнатите райони се сринаха с около 40%, а онлайн търговията – с 54%.

Банкоматите в незасегнатите региони бяха буквално "щурмувани" – тегленията скочиха рязко, докато хората търсеха сигурността на наличните пари. Дори след възстановяване на електрозахранването, тегленията останаха повишени, за да се попълнят личните запаси, се отбелязва в проучването.

Макар че електронните плащания доминират ежедневието, при криза търсенето на кеш нараства значително. Само за първите две години на пандемията резервите от евробанкноти се увеличиха със 140 милиарда евро – повече от двойно над обичайния годишен ръст от 55 милиарда.

ЕЦБ сравнява банкнотите със "запасната гума" на платежната система – може да не се използват ежедневно, но са незаменими, когато основната инфраструктура откаже.

Финландия вече разработва банкомати, устойчиви на сривове, които могат да отпускат пари дори при изключени централни банкови системи.