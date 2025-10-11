Националният по футбол - още от същото или има надежда

Учредителите на Фен клуб България гостуваха в YouTube канала „Футболни фенове“, Красимир Киров, Даниел Любомиров и Методи Ангелов – обсъдиха актуалното състояние на националния отбор.

Основните темите по време на разговора бяха бъдещето на българския футбол, ролята на младите играчи и необходимостта от търпение и доверие към новия селекционер.

Красимир Киров отбеляза, че интересът към националния тим сред подрастващите отново расте.

„Има много деца и младежи, които се интересуват от сегашните футболисти в отбора. Това е добър знак – значи има надежда и вяра в новото поколение“, каза той.

Даниел Любомиров подчерта качеството в центъра на терена.

„Имаме Груев и Чочев – двама великолепни халфа, които могат да бъдат двигателите на този отбор. Нужно е само търпение и постоянство“, убеден е той.

Методи Ангелов добави, че фен клубът винаги ще бъде близо до отбора и ще го подкрепя независимо от резултатите.

„Ние сме зад момчетата. Вярваме, че с труд и желание ще върнат гордостта в българския футбол“, подчерта Методи.

Освен това беше обявено, че преди предстоящия мач срещу Турция всички членове на фен клуб „България“ ще се срещнат с легендата Радостин Кишишев, който има 83 мача за националния отбор, 17 от тях като капитан. Срещата ще бъде посветена на мотивацията, отговорността и любовта към националната фланелка – ценности, които фен клубът активно подкрепя и популяризира.

Гледайте цялото интервю в канала „Футболни фенове“, за да чуете повече мнения и анализи за бъдещето на националния отбор.