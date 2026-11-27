Редовното почистване на фурна пази вкуса на ястията, удължава живота на уреда и намалява неприятните миризми в кухнята. Независимо дали предпочитате естествени продукти от шкафа или специализиран препарат, правилната последователност спестява часове търкане и предпазва повърхностите.

Домашни средства за почистване на фурна

Когато търсите щадящ подход към емайла и стъклото, най-надеждните домашни средства са содата за хляб, белият оцет, лимонът и верото за съдове. Ключовото при натуралните съставки е да ги оставите да подействат, вместо да разчитате на груб механичен натиск.

Почистване на фурна със сода и оцет

Класическото почистване на фурни със сода и оцет разчита на мекото абразивно действие на содата и разтварящата сила на киселината при мазни отлагания:

Пригответе паста: Смесете около половин чаша сода за хляб с 2–3 супени лъжици вода (или малко течен препарат за съдове) в неметален съд до гъста каша. Нанесете на студено: Извадете решетките и намажете стените, дъното и стъклото на вратата, като избягвате нагревателните елементи и сензорите. Оставете да подейства: Оставете сместа за поне няколко часа или за една нощ, за да омекне загорелият слой. Добавете оцет и забършете: Напръскайте остатъците с бял оцет в пулверизатор, за да разтворите мазнините и да неутрализирате миризмите, след което оберете с влажна микрофибърна кърпа или силиконова шпатула.

За решетките помага накисване в гореща вода с малко сода и оцет за 1–2 часа преди изплакване. При по-леки наслоявания пък работи и парен метод с купа вода и резенчета лимон във включена на умерена температура фурна, последван от забърсване след охлаждане.

Кога да изберете препарат за почистване

Докато домашни средства за почистване на фурна са чудесни за текуща поддръжка и умерени замърсявания, при много стари нагари често помага готов препарат за почистване на фурна (пяна, гел или спрей). Гъстите препарати, като гелове и пени, са удобни за вертикални стени, защото се задържат по-дълго върху мазния слой.

Предимства на препаратите: Бързо разграждане на упорити мазнини без дълго чакане на много часове, често с формули, разработени за конкретни покрития. Безопасност: Винаги четете етикета на препарата и на производителя на уреда и на самия продукт. Никога не смесвайте различни химикали (например белина, амоняк или силни обезмаслители с киселини) и носете защитни ръкавици. Изплакване на препаратите: След като изберете подходящ препарат за почистване на фурна, отстранете го старателно с чиста влажна кърпа, за да не остават следи по храната при следващо печене.

Почистване на силно замърсена фурна и специфични особености

При почистване на силно замърсена фурна най-добрата стратегия е комбиниране на време за омекотяване, подходящ препарат и внимание към детайлите. Добре поддържаното почистване на фурната на всеки 4 до 6 седмици предотвратява образуването на дебела, овъглена кора.

При почистване на фурна с вентилатор бъдете особено внимателни около задната стена, където се намират перката и нагревателните елементи:

Не пръскайте течности и препарати директно в отворите на вентилатора и не напъхвайте твърди предмети зад решетката му. Нанасяйте почистващия препарат върху кърпа или гъба, когато работите около задния панел, и оставете уреда да изсъхне напълно преди включване.

Трикове за почистване на фурна

Ако искате резултат без излишни главоболия, тези трикове ще ви спестят време:

Избягвайте стоманената вата: Металните телчета могат да надраскат емайла или стъклото и да създадат микрограпавини, в които мазнината се задържа още по-лесно. Почиствайте в „зони“: Стъклото на вратата и ръбовете около уплътнението често се пропускат, а именно там се събират пръски от печене.

Следете новините ни в :