Красивият интериор често започва с правилния избор на тапети, но крайният резултат зависи най-вече от изпълнението. Много хора подценяват процеса и се сблъскват с различни проблеми, като разлепени краища, видими снадки или мехурчета въздух, което превръща освежаването на стаята в излишен стрес.

За да може ремонтът да е успешен, е нужно да направите нужната подготовка и следвате ясна последователност.

Подготовка на стените преди лепене на тапети

Добрата основа е половината от успеха. Дори най-скъпото покритие ще изглежда зле върху ронлива, неравна или замърсена стена.

Махане на стари тапети и почистване

Преди да започнете с лепенето на новите тапети, трябва да отстраните старите покрития. Ако старите тапети се отлепят лесно, можете да ги свалите на ръка, като започнете от ръб или снадка. Когато лепилото е здраво или слоевете са много, процесът изисква търпение.

Намокряне с топла вода и гъба: Помага да се омекоти старото лепило, особено при хартиени модели.

Специален препарат за махане на тапети: Нанася се според указанията, оставя се да подейства и след това слойът се сваля по-лесно с шпакла.

Внимателно остъргване: Използвайте пластмасова или заоблена шпакла, за да не нараните гипсовата или вароциментовата мазилка под нея.

След като премахнете старото покритие, почистете стените от остатъци от лепило и прах.

Изравняване, шпакловане и грундиране на стени преди лепене на тапети

Огледайте стените на силна светлина. Пукнатините, дупките от дюбели и неравностите личат ясно под тапетите, особено ако те са по-тънки или гладки.

Запълнете дефектите: Използвайте подходяща шпакловка или акрилен кит за пукнатини и дупки. Изшкурете и обезпрашете: След пълно изсъхване загладете с фина шкурка и оберете праха с четка или прахосмукачка. Нанесете грунд: Преди лепенето е задължително грундирайте повърхността. Грундирането на стени преди лепене на тапети укрепва основата, намалява и изравнява попиваемостта ѝ и осигурява по-добро сцепление на лепилото, като същевременно не позволява то да попие прекалено бързо и да отслаби връзката.

Може ли да се прави лепене на тапет върху тапет?

На практика това се препоръчва само в много редки и специфични случаи – например когато съществуващото покритие е напълно здраво, залепено плътно без никакви мехури или отлепени участъци, гладко е, няма релеф и новият тапет е достатъчно плътен.

В повечето ситуации обаче подобен подход крие рискове: тежестта на новия слой може да отлепи стария, неравностите и снадките отдолу да прозират. За дълготраен и естетичен резултат премахването на старото покритие преди лепенето остава по-сигурният избор.

Необходими материали и инструменти

Преди да започнете с лепенето, подгответе всичко необходимо под ръка, за да работите спокойно и без прекъсвания:

Тапети и подходящо лепило.

Нивелир, молив, рулетка и макетен нож.

Валяк или четка за лепило, съд за разбъркване, гумена валяк-шпакла или пластмасова шпакла за приглаждане, валяк за снадки при определени модели.

Влажна гъба или чиста кърпа за незабавно почистване на излишно лепило.

Стълба и покривало за пода.

Процес на лепене на тапети

След като стената е суха, равна и грундирана, можете да преминете към самото поставяне.

Измерване и кроене

Преди лепенето, измерете височината на стената. Към този размер добавете около 5–10 см резерв (по 3–5 см отгоре и отдолу), който по-късно ще изрежете с макетния нож. Ако тапетите имат шарка, се съобразете кроенето така, че тя да съвпада на съседните ленти. Леко отзад с молив номерирайте лентите, за да не ги объркате.

Нанасяне на лепилото и поставяне

Спазвайте инструкциите на производителя на лепилото относно съотношението с вода и времето за набъбване. При някои видове лепилото се нанася директно върху стената, а при други – върху гърба на лентата.

Започнете от най-подходящ ъгъл, като използвате нивелир. Поставете първата лента по вертикалната линия, като оставите малък аванс към тавана и пода. Пригладете с шпакла или гумен валяк от центъра навън, за да изкаратте излишния въздух. Продължете със следващите ленти, поставяйте ги плътно една до друга. След това изрежете излишното. Изсъхването и стабилизиране на лепилото отнема от 24 до 72 часа.

Особености при лепене на винилови тапети и лепене на тапети на квадрат

Различните материали имат свои специфики, които влияят върху начина на работа. Лепенето на винилови тапети изисква по-здраво лепило. Тъй като винилът е плътен и по-малко еластичен от хартията, бъдете особено внимателни при снадките и не ги разтягайте прекалено при приглаждане.

При някои специфични модулни/панелни формати се прилага лепене на тапети на квадрат (или подреждане на квадратни елементи/модули). Там ключови са точната геометрия, предварителната маркировка с нивелир по хоризонтала и вертикала и следенето на посоката на изображението или текстурата във всеки квадрат, за да се запази хармонията на цялата композиция.

Тънкости при лепене на тапети

Ето няколко практични съвета, които помагат да избегнете най-честите грешки при процеса на лепене:

Контролирайте температурата и течението: По време на лепенето и през следващите 24–48 часа дръжте прозорците затворени. Силното течение или прекалено високата температура карат лепилото да съхне неравномерно. Изключете радиаторите: Не сушете току-що залепени стени с отоплителни уреди или директна топлина. Внимавайте около контакти и ключове: Първо спрете тока от таблото, свалете декоративните капачки, залепете тапета върху отвора и след това внимателно изрежете на „X“ или по контура на кутията.

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