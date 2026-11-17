Два влака се сблъскаха близо до главната железопътна гара в Прага сутринта. Десетки са пострадалите.
Според службите за спешна помощ при катастрофата са ранени 46 души, четирима от които са в критично състояние с животозастрашаващи наранявания, 12 души са получили по-леки наранявания, а около 30 други са с леки травми.
Ранените вече са транспортирани до болници в Прага.
Всички пътници от двата влака са били евакуирани.
Министърът на транспорта Иван Беднарик описа сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че грижата за ранените е непосредствен приоритет. Той благодари на службите за спешна помощ за бързата им реакция и каза, че Железопътната инспекция разследва причините и обстоятелствата около инцидента.
Движението по линията е преустановено. Очаква се прекъсването да продължи няколко часа и да засегне десетки влакове.
Влаковете за дълги разстояния също се пренасочват към други жп гари в Прага.
Чешките железници съобщиха, че ще компенсират пътниците от двата влака за телесни увреждания и щети върху имущество, причинени от инцидента.Следете новините ни в :
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