Два влака се сблъскаха близо до главната железопътна гара в Прага сутринта. Десетки са пострадалите.

Според службите за спешна помощ при катастрофата са ранени 46 души, четирима от които са в критично състояние с животозастрашаващи наранявания, 12 души са получили по-леки наранявания, а около 30 други са с леки травми.

Ранените вече са транспортирани до болници в Прага.

Всички пътници от двата влака са били евакуирани.

Министърът на транспорта Иван Беднарик описа сблъсъка като много сериозен инцидент и заяви, че грижата за ранените е непосредствен приоритет. Той благодари на службите за спешна помощ за бързата им реакция и каза, че Железопътната инспекция разследва причините и обстоятелствата около инцидента.

Движението по линията е преустановено. Очаква се прекъсването да продължи няколко часа и да засегне десетки влакове.

Влаковете за дълги разстояния също се пренасочват към други жп гари в Прага.

Чешките железници съобщиха, че ще компенсират пътниците от двата влака за телесни увреждания и щети върху имущество, причинени от инцидента.

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