Поредни аварии в София: Десетки блокове, училища и Спешното на ''Св. Анна'' останаха без парно

Десетки жилищни блокове, две училища, детска градина и социален център в няколко столични квартала са без парно и топла вода, съобщи БНР.

Това се случва след поредните аварии по топлопреносната мрежа. Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна" също остана без топлоподаване.

Най-много са засегнати сгради в ж.к. "Красна поляна 1", като сред тях е и 28. СУ "Алеко Константинов". В "Гоце Делчев" редица блокове също са без топлоподаване, прекъсвания има и в "Младост", както и по бул. "Цариградско шосе" и "Г. М. Димитров". Без парно и топла вода остават 73. СУ "Владислав Граматик", детска градина №7 "Детелина" и Центърът за социална рехабилитация "Благовещение".

Новите аварии идват след дни, в които хиляди жители от "Младост", "Дружба" и други квартали останаха без парно и топла вода заради повреди и ремонти по мрежата, припомня БНР.

В сряда ръководството на "Топлофикация София" ще бъде изслушано в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет, предава още общественото радио.

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