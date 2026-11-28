Областният управител на Разград Айлин Башева задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението заради катастрофа на главния път Е-70 Русе – Разград, съобщиха от областната администрация.

На мястото на произшествието работят екипи на „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ. Движението в участъка между селата Осенец и Езерче се осъществява в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция“, предаде БТА.

По първоначални данни румънски автомобил „Мерцедес“, пътуващ към Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши“, управляван от 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували трима души – мъж, жена и дете, чиито роднински връзки все още се изясняват. В болница за уточняване на състоянието са транспортирани шофьорът и детето.

Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

От областната администрация призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват указанията на полицейските служители.

Заради влошаващата се метеорологична обстановка апелът към шофьорите е да съобразяват скоростта си със зимните условия и да поддържат безопасна дистанция.

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