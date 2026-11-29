След интензивните валежи през последното денонощие река Ропотамо излезе от коритото си край Приморско, съобщава БНТ.
Водата е заляла терени и горски площи по поречието на реката.
Към момента главният път Созопол – Царево е проходим.Следете новините ни в :
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