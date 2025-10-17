Рак, диабет, сърдечни болести - какво осигурява НЗОК

Онкологичните, сърдечносъдовите заболявания и диабетът са водещи социалнозначими заболявания. При провеждането на профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст общопрактикуващият лекар формира рискови групи за развитие на заболявания, припомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в кампанията "НЗОК за теб".

Групите са за лица с риск от развитие на сърдечносъдови заболявания; захарен диабет тип 2; рак на шийката на матката; рак на млечната жлеза; колоректален рак; рак на простатата; затлъстяване; тютюнопушене.

Какво осигурява Здравната каса при рак на гърдата

Към момента НЗОК заплаща първична епитеза (гръдна протеза), постоянна епитеза и перука. Стойността на тези помощни средства ще бъде завишена от началото на 2026 г., като към тях ще бъдат добавени и компресивен ръкав при лимфедем и сутиен за гръдна епитеза, за да бъдат облекчени пациентите.

При годишния профилактичен преглед от общопрактикуващия (личния) лекар:

- за жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;

- за жени от 30 до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;

- за жени от 45- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

- за жени ≥ 70-годишна възраст - мамография на млечни жлези – веднъж на 3 години.

Задължителна консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология – при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза.

Път на пациента

Личният лекар или специалистът мамолог насочва пациента с направление, което важи 60 дни, за консултация с гръден хирург. След хирургичното отстраняване на възела се дава материал за хистологично изследване и имунохистохимия.

Ако се установи наличието на туморни клетки в изследваната проба, лекуващият лекар насочва пациента към Обща клинична онкологична комисия. Комисията определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта.

Решенията на клиничните онкологични комисии са писмени и копие от тях се предоставя на лекуващия лекар. На пациента се съставя план и се осигурява комплексно онкологично лечение.

Според изготвения план за лечение може да бъде назначено провеждането на химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях, като цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури, които можете да видите тук.

Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на дейностите по пакетите здравни дейности, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото изпълнение.

Периодично минимум на всеки 2 - 4 месеца или 4 - 6 курса (до 6 пъти за една календарна година), за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването.

Рестадирането се провежда в лечебни заведения за болнична помощ или комплексен онкологичен център (КОЦ), като всички изследвания необходими за провеждането на рестадирането се провеждат в лечебното заведение.

Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.

Прегледите и изследванията се извършват от лечебното заведение, което води диспансерното наблюдение.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

Рак на маточната шийка

В действащия Национален рамков договор (НРД) за медицински дейности 2023-2025 г., институцията заложи на увеличаване на диапазона на дейности в извънболничната помощ.

За профилактика на рака на маточната шийка, при провеждане на ежегодния задължителен профилактичен преглед, общопрактикуващият (личен) лекар насочва здравноосигурените жени от 30- до 40-годишна възраст за консултация с акушер-гинеколог.

При прегледа лекарят специалист взема материал за извършване на цитонамазка с материал от шийката на матката. Срокът на валидност на направленията е 30 календарни дни от датата на издаването им.

При две негативни цитологични изследвания личният лекар насочва здравноосигуреното лице към АГ специалист веднъж на 3 години.

Път на пациента

Личният лекар или специалистът по „Акушерство и гинекология“ насочва пациента за хоспитализация и оперативно лечение в АГ отделение или клиника. След хирургичното отстраняване на тумора се дава материал от него за хистологично изследване и имунохистохимия.

Ако се установи наличието на туморни клетки в изследваната проба лекуващият лекар насочва пациента за представяне пред Обща клинична онкологична комисия.

Общата клинична онкологична комисия определя окончателната диагноза, стадия, прогностичната група и лечебната стратегия в различни етапи на болестта. Решенията на клиничните онкологични комисии са писмени и копие от тях се предоставя на лекуващия лекар. На пациента се съставя план за лечение.

Национална здравноосигурителна каса осигурява комплексно онкологично лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение).

Според изготвения план за лечение може да бъде назначено провеждането на химиотерапия, лъчелечение, имунотерапия или комбинация от тях. Цялостния процес на лечение се осигурява чрез прилагането на амбулаторни процедури, които можете да видите тук.

Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на дейностите по тези пакети, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото изпълнение.

Периодично, минимум на всеки 2 - 4 месеца или 4 - 6 курса (до 6 пъти за една календарна година), за оценка на ефекта от лечението се провежда рестадиране на заболяването. Рестадирането се провежда в лечебни заведения за болнична помощ или комплексен онкологичен център (КОЦ), като всички изследвания необходими за провеждането на рестадирането се провеждат в лечебното заведение.

Пациентите не могат да бъдат връщани за допълнителни изследвания в извънболничната помощ.

Диабет

По време на годишния профилактичен преглед при наличие на риск от развитие на захарен диабет, се извършва оценка по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на захарен диабет в следващите 10 години), като се провежда изследване за определяне на кръвна захар на гладно. Ако има завишени стойности на гликирания хемоглобин, се провежда задължителна консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

НЗОК заплаща медицински изделия за измерване на кръвна захар - тест-ленти за кръвна захар, включени в Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група (Списъкът) – в сила от 01.01.2025 година.

Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение с диабет тип 1 или тип 2.

Ендокринологът или общопрактикуващият лекар (ОПЛ), работещи по договор с НЗОК, могат да предписват тест-ленти за самоконтрол в количества и срокове.

Лекарят издава електронно предписание (електронна рецепта) без да посочва конкретно търговско наименование на тест-лентите. Изборът на конкретно търговско наименование се прави от пациента в отпускащата аптека. При отпускане на тест-ленти за самоконтрол на здравноосигурените лица следва да бъде предоставен безплатно апарат за измерване на кръвна захар с придружаващи аксесоари/убождащо устройство, както и брой игли, който е равен на броя тест-ленти, посочени в т. А.1.2 от Указанията.

НЗОК не заплаща глюкомери. Апаратите за измерване на кръвна захар, за които се заплащат съответни тест-ленти се осигуряват безвъзмездно от доставчиците на тест-ленти. Списъкът и указанията са публикувани тук.

Сърдечносъдови заболявания

По време на годишния профилактичен преглед, извършван от общопрактикуващия (личния) лекар, при мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50-годишна възраст се назначават: триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години; LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години.

От април 2024г. НЗОК пое напълно финансирането на 56 лекарства за сърдечносъдови заболявания, а над 300 - станаха с намалено доплащане, като при 40 продукта доплащането бе сведено до под 1 лев. С промяната поне една разновидност от 52 лекарствени групи стана напълно безплатна за пациентите, а доплащането бе намалено с 58% спрямо преди.

По правило НЗОК реимбурсира 100% само най-евтиния продукт от дадена група, а за по-скъпите лекарства в същата група пациентът доплаща. Сред лекарствата, които получиха по-висока реимбурсация от НЗОК са АСЕ-инхибитори, бета-блокери, лекарства от групата на сартаните, диуретици и др.

Лекарствата за сърдечносъдови заболявания по принцип са с ниска стойност на цени между 2 и 10 лева, но преди по-голяма част от стойността се поемаше от пациентите.

Близо 30 000 пациенти повече получават платена от НЗОК терапия.