Проф. Ангелов: Социалните мрежи създават зависимост, подкрепям забраната им до 15 г.

OFFNews 14 октомври 2025 в 10:39 750 4
Костадин Ангелов

Снимка БГНЕС
проф. д-р Костадин Ангелов, председател на Комисията по здравеопазването в парламента

"Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години", заяви председателят на Комисията по здравеопазването в парламента проф. д-р Костадин Ангелов в пост във Фейсбук.

"Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците", пише Ангелов.

Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново. При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

Костадин Ангелов разказа и за документален филм, в който са цитирани бивши инженери от Google, Facebook и Twitter, които признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“, както слот машините държат играча в казиното.

Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание.“

Председателят на здравната комисия припомня и данни от различни изследвания по темата, които показват, че при деца, които прекарват над три часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%, като се наблюдава и рязък спад в концентрацията и социалната емпатия.

Костадин Ангелов допълва, че психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества.

"Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Подкрепям изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот", пише още Ангелов, който се ангажира с обществена дискусия по темата.

Идеята беше обявена вчера от министъра на образованието Красимир Вълчев. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

    142

    4

    Октим

    14.10 2025 в 12:34

    -0
    +0
    Аууу! Че от кога тази жалка и мизерна подлога на мутрясалия селски тулуп от Банкя има собствено мнение?

    23465

    3

    мнение от IP

    14.10 2025 в 12:20

    -0
    +0
    Фантасмагории...Как точно ще им го забраните? Аз предлагам да ги задължим да гледат заседанията на парламента, за да развият отвращение към всички комуникационни канали и да излязат да играят навън.

    6800

    2

    Smoker

    14.10 2025 в 12:16

    -0
    +10
    Докторе, докторе... ти също ли "задействаш допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие", като се изпружиш зад Тиквата дето ти го набива с 200?
    Колко лесно интелигентни хора стават за смях, като се съберат с олигофрени. Грам достойнство ли нямат?

    4047

    1

    IvoIvo

    14.10 2025 в 11:08

    -0
    +0
    Чак пък забрана.....

     
    X

