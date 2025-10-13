Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев

OFFNews 13 октомври 2025 в 14:05 561 2
Красимир Вълчев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Министърът на образованието Красимир Вълчев

Обществено обсъждане на идеята за забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години ще предложи образователният министър Красимир Вълчев. 

Пред журналисти в Силистра той коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване.

Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

В Силистра министърът откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров".

    23465

    2

    мнение от IP

    13.10 2025 в 14:28

    -0
    +0
    Вълчев освен забрани и наказания нищо ли не може да сътвори? Нещо като поощрения, ангажираност на децата с инетресни неща, за да се откъснат от телефоните си, подпомагане на психологическото им развитие, обучение как да ползват безопасно интернет и как да се научат да заменят времето с телефона с нещо по-интересно. Създаване на възможности за творчество и труд, от които са удовлетворени. Вместо да зубрят какво е казал някой автор на стр. 32, да се учат на отсяване и критичност към това, което четат и гледат в интернет и т.н.....

    19658

    1

    voododoll

    13.10 2025 в 14:09

    -0
    +0
    Вълчев, толкова говна нат(в)ори, с едно добро предложение няма да си откопаеш рейтинга!
     
    X

