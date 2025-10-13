Обществено обсъждане на идеята за забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години ще предложи образователният министър Красимир Вълчев.
Пред журналисти в Силистра той коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване.
Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.
В Силистра министърът откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
23465
2
13.10 2025 в 14:28
19658
1
13.10 2025 в 14:09
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
ИТН оттегли законопроекта си. Слави Трифонов: Съмнявам се, че Борисов го е чел
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
''Хамас'' освободи всички 20 живи заложници
ОИК-Пазарджик отчита 35,09% активност
Руска подводница изплува край бреговете на Франция