Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев

Обществено обсъждане на идеята за забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години ще предложи образователният министър Красимир Вълчев.

Пред журналисти в Силистра той коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване.

Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

В Силистра министърът откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров".