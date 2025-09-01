Наши лекари ще се обучават в престижна детска болница в Барселона

Столичната лекарска колегия (СЛК)подписа меморандум за сътрудничество с една от най-престижните европейски болници в областта на педиатрията – Sant Joan de Déu в Барселона. Споразумението открива възможност млади лекари от София да се обучават в най-новите тенденции и практики в лечението на детски заболявания, съобщиха от СЛК.

Обученията ще бъдат финансирани чрез фонд „Млад лекар“ на Столичната лекарска колегия, който предоставя до 1500 евро за курсове и квалификация на лекари до 40-годишна възраст, с минимум 2 години стаж по специалността.

Болница Sant Joan de Déu е международно признат център с изключителни резултати – 98.8% успеваемост в кардиохирургията, водещи постижения в детската онкология, лечението на редки заболявания и трансплантациите. Болницата е пионер в научните изследвания, 3D моделирането и иновациите, както и в социалните програми за деца и семейства.

Подписването на меморандума е резултат от няколкомесечен диалог между ръководството на Столична лекарска колегия и представителите на болница Sant Joan de Déu, и най-вече д-р Елизабет Естебан.

В процеса активно участие взеха заместник-председателят на СЛК д-р Ваньо Видков, д-р Явор Пукалски, д-р Благомир Здравков и проф. д-р Даниела Авджиева, както и координаторът по международна дейност на СЛК Цветан Видков.

„С това партньорство ние осигуряваме на младите колеги достъп до световни практики и знания, които ще върнат обратно в българската здравна система“, подчерта д-р Видков, заместник-председател на Столичната лекарска колегия.