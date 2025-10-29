Младите лекари за решението на парламента за заплатите им: Тотална гавра!

"Тотална гавра за някакво ново предложение. Само говорят, но текстове не виждаме и в последния момент ще ги внесат. Те говорят за бюджета на Здравна каса, но не знаят какъв ще е бюджетът ѝ нито бюджетът на държавата. Сметките са им изключително раздути", каза в коментар за вчерашното решение на Народното събрание д-р Даниел Кипров от "Бъдеще в България" по БНТ.

На извънредно заседание парламентът отхвърли и трите проекта за промени на закона за лечебните заведения, с които се целеше увеличаване на заплатите на специализантите по медицина, които протестираха няколко месеца, и специалистите по здравни грижи. Управляващите увериха, че увеличение ще има, но то ще мине през бюджета на НЗОК за догодина.

Очаква се в петък да бъде внесено предложението на управляващите за бюджета в Народното събрание.

Няма какво да ни удовлетвори. Абсолютно нищо не се приема и не се води конструктивен диалог, само се отхвърлят, всъщност, проекти. Вчера беше по-скоро един цирк отново с политически нападки от двете страни. Реално нищо конструктивно не се случи. Само отново празни обещания. В случая от управляващите, които, всъщност, вече от половин година преговаряме с тях, водим протести и те казват най-доброто решение е промяна в Закона за лечебните заведения, там може да се заложат изисквания, но обаче няма как да се намерят пари чак за нормални искания, за нормални заплати. Нека оставим същите заплати с едно леко увеличение. Само, че какво става сега, дори собствено си предложение отхвърлят, каза д-р Кипров.

Исканията на младите лекари са за възнаграждения в размер на 150% от средната заплата за страната.

"Абсолютно нищо такова не казаха. Казаха само, че няма да е по-ниско от обсъжданото, но като дявол от тамян бягаха от самите цифри", каза младият медик.

Според д-р Кипров са отпаднали възможностите за заплащане на достойно възнаграждение за нощен труд.