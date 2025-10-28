Отхвърлиха законопроектите за заплатите на медиците, управляващите имали друго решение

След обречен дебат депутатите от управляващата коалиция с гласовете на "ДПС Ново начало" отхвърлиха мегазаконопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който предвиждаше три варианта за повишаване нивата на заплащане на лекари специализанти и специалисти по здравни грижи. От коалицията обявиха, че желаното увеличение ще бъде осигурено през бюджетните закони.

"Обсъждането на законопроектите е ненужно, тъй като решенията ще бъдат формализирани. Съветът за съвместно управление взе решение да се повишат заплатите на всички в болничната помощ", заяви на брифинг преди заседанието в Народното събрание, Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ - СДС и председател на Комисията по здравеопазването.

Той добави, че депутатите от Съвета за съвместно управление ще се регистрират и заседанието ще се проведе. Ангелов увери, че нивата на възнаграждения, които са обсъждани в публичното пространство ще бъдат постигнати и ще бъдат вписани в бюджетните закони.

"Няма да има нива по-ниски от обсъжданите до момента", увери той.

По думите му това, което прави "Продължаваме промяната" е "опит за политическа пропаганда и трупане на дивиденти", коментирайки свиканото извънредно заседание на парламента за обсъждане на вече представените законопроекти за повишаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд и специализация на лекари специализанти и специалисти по здравни грижи.

Ако за Асен Василев това е поредният политически стартъп, за нас това е решение, което сме постигнали. "Продължаваме промяната" и лично Асен Василев управляваха през последните 4 години и ако беше толкова способен, този въпрос трябваше да е решен, каза още Ангелов.

Днешното извънредно заседание беше свикано след като по инициатива на опозиционните партии в парламента бяха събрани 57 подписа, при нужни 48. Дневният ред включваше единствена точка - гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Общият законопроект бе приет на първо гласуване на 25 юли 2025 г. и включваше законопроектите на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ").

За прецизиране на текстовете в мегазаконпроекта бе създадена работна група с участието на представители от организаторите на протестите "Бъдеще в България". Решението се оказа неефективно, тъй като финансовото министерство не изпрати свой представител.

Преди седмица на заседание на Комисията по здравеопазването в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене.

На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. - Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, обяви той.

От "Продължаваме промяната" обявиха, че управляващите нямат точни разчети как ще бъде осъществено увеличението и откъде ще бъдат намерени средства. Те представиха писмо от финансовия министър Теменужка Петкова, според което ресорното ѝ министерство "не разполага с информация, придружена с конкретни разчети за бюджетните ефекти с предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект".

Асен Василев прогнозира, че се готви повишаване на здравната вноска.

Прави се артилерийска подготовка, за да се каже – "за да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми, за да съберем 2 млрд. лв.". От тях 200 млн. за младите лекари, 1 млрд. и 800 000 познайте за кого", коментира депутатът.

Въпреки настойчивите призиви на опозицията да бъде обявено откъде ще бъдат осигурени необходимите средства, до момента управляващите не са представили точни разчети и източник на финансиране за осъществяване на споменатите намерения.

В отговор младите лекари отново излязоха на протест, на който "погребаха" българското здравеопазване.

Дебат без последствия

По време на дебата, който все пак се състоя, Йордан Цонев от "ДПС Ново начало" обяви, че неговата политическа сила ще подкрепи само работещо предложение. "Ние винаги сме стояли зад ефективни реформи за здравеопазването, ние настоявахме и за демонополизиране на НЗОК", припомни той. По думите му внесените законопроекти обричат областните и общински болници, които и сега не могат да постигнат нивата, определени с Колективния трудов договор, който изтече през 2024 г.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" го репликира, припомняйки, че механизмът за повишаване на заплащането им съществува от 2022 година - фондовете за областните и общинските болници вече работят.

"Въпросът не е дали има инструмент, а дали ще бъдат предвидени достатъчно средства в бюджета. Това не е нещо ново или експериментално. Подобни механизми вече действат в други сектори като висшето образование, МВР, Министерството на отбраната и службите. Сега просто се разширява приложението им и върху държавните и общинските болници", посочи той.

"Г-н Цонев, в продължение на четири месеца не предложихте нищо работещо. Какво ви пречеше да го направите по-рано? Първоначално предложихте болниците и синдикатите да се договорят, което е абсолютно неработещо", припомни Георги Георгиев от "Възраждане".

Според Александър Симидчиев от "Демократична България" проблемът с адекватното заплащане на медиците е стратегически, решаването не може да стане за година-две, трябва да се мисли в перспектива. Има национална стратегия, но трябва да има ясна визия какво се случи в системата, припомни той.

Законопроектът ни предвижда да има достойно възнаграждение за млад лекар, който сега влиза в системата. Ако не сме определили със закон как функционират лечебните заведения, всичко останало на годишна база може да бъде повлияно от временни приоритети. Нужни са устойчиви решения, каквито не са решенията за държавния бюджет, а не кръпки, каза той.

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" заяви, че групата им ще подкрепи "справедливите и разумни искания" на младите медици, но попита как ще бъдат постигнати по-високи възнаграждения за близо 14 000 медици, които са извън системата на финансиране от НЗОК.

Костадин Ангелов съобщи, че има политическо решение на проблема през бюджета на НЗОК, че ще бъдат подкрепени работещи решения. Защо тогава на първо четене бяха подкрепени решения, които днес се оказаха неработещи? Предлага се през Закона за бюджета на Касата да се въведат за отделните нива минимален размер на възнаграждения. Надявам се не става дума за щатни таблици, тъй като медицината се базира на пазарни отношения. Как ще бъде осъществено въпросното работещо решение, което обещават управляващите? Откъде ще дойдат парите?, запита Адемов.

В отговор на опозицията Костадин Ангелов от ГЕРБ - СДС заяви, че това е абсурден дебат, защото се обсъждат финансови параметри и нива на трудови възнаграждения, без да са налице финансовите закони, които могат да осигурят този ресурс.

Намерено е необходимото парламентарно мнозинство исканията да бъдат удовлетворени. Самият факт, че опозиционните партии са поканили само младите лекари е белег за превземане на техния протест и трупане на политически дивиденти. Ако ПП искаха, заплатите можеше досега да бъдат решени. От 2022 г. беше обещано, че няма да има лекар с ниско възнаграждение, но до 2025 това не се реши. Законопроектите на ПП - ДБ и "Възраждане" касаят само две категории персонал, сега чувам загрижеността за всички работещи в сектора, каза Ангелов.

"Толкова много лъжи за единица време" - репликира Асен Василев и припомни, че са поканили и представители на другите категории, но те са отказали от страх да не ги уволнят.

През 2022 г. беше осигурено финансиране за базово възнаграждение от 1500 лв. на медсестра и 2000 лв. на лекар. Осигурени бяха и възнагражденията при второстепенните разпоредители с бюджет на МЗ с решение на правителството. Директорите на общински и държавни болници обжалваха и не искаха да вдигат заплатите, подучени от ГЕРБ. Променихме закона и сложихме глоба, но когато трябваше глобата да стане ефективна за директорите вие незаконно сменихте шефа на НЗОК. Цинизмът ви е безпределен, от 2022 г. водим борба, а вие ползвате всички методи да попречите това да се случи и сега ще гласувате срещу собственото си предложение, заяви в отговор Василев.

"Кой излъга през юли и кой се отнесе цинично", запита народният представител от ПП Васил Пандов и припомни, че още тогава на протестиращите медици е било обещано исканията им да бъдат удовлетворени и по-високите възнаграждения да станат факт от 2026 г..

По-важно е какво ще се случи в бъдеще. Министерството на финансите отказва в прав текст това, което обещавате. Днес се уверихме, че управляващата коалиция още няма съгласие. Има принципно съгласие, че нещо ще направи. Но между това и реалният резултат пътят е много дълъг, каза Пандов и припомни, че управляващите са разписали трайно решение за заплатите на съответните съсловия в Закона за висшето образование, Закона за МВР и Закона за отбраната, а сега предлагат временно решение.

"Обещаното решение за увеличение на възнагражденията на всички в болничния сектор през бюджетните закони ще доведе до дебалансиране на бюджета на НЗОК и увеличаване на здравната вноска, ако не сега по средата на идната година. В крайна сметка средствата няма да стигнат до болниците, които имат нужда от тях, прогнозира Пандов.

Очаквано, въпреки аргументите на вносителите от опозицията, управляващото мнозинство, подкрепено от "ДПС - Ново начало", гласува за отхвърлянето на трите законопроекта.

Какво отхвърлиха

Мегазаконопроектът, който беше приет на първо четене в парламента, обединяваше три варианта. Предложенията на „Възраждане“ бяха основното възнаграждение на лекарите без специалност да достигне 150% от средната брутна работна заплата за страната, а на професионалистите по здравни грижи, както и на помощник-фармацевтите - 140% от средната брутна работна заплата. Предлагаше се допълнително възнаграждение за придобита квалификация в размер на 5% от основното трудово възнаграждение, както и допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 0,5 % от основното възнаграждение за всеки отработен час.

В законопроекта на „Продължаваме промяната“ новите нива на възнаграждения на лекар без специалност и специалисти по здравни грижи трябваше да бъдат съответно не по-малко от 150% и 125% от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. В предложението бяха са записани допълнителните възнаграждения за придобита допълнителна квалификация, както и повишаване на заплащането за положен нощен труд.

Внесеният от управляващото мнозинство законопроект предвиждаше основното възнаграждение на персонала в болниците да бъде не по-малко от предвиденото в действащия колективен трудов договор, а ако няма сключен такъв, то да е не по-малко от предвиденото в последния сключен колективен трудов договор, индексирано с процентното увеличение на средната брутна работна заплата за страната за периода от крайната дата на действието му до датата на определянето на основно месечно трудово възнаграждение.