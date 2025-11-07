Мъжете над 45-годишна възраст да се изследват веднъж годишно за рак на простатата. Това каза за БТА проф. Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество (БОНД). Проф. Дудов откри кампания за профилактика на рака на простатата под мотото „Твоето здраве е твоя отговорност“. Тя е организирана от БОНД и Българското урологично дружество. Най-рисковият фактор за болестта е възрастта. Изследва се PSA маркер и отнема не повече от две минути, добави той.

Ракът на простатата е тихо заболяване, понякога няма симптоми с години и ако не се изследва маркерът, няма да се установи най-ранният стадий на болестта. Понякога симптомите на рак на простатата се „маскират“ с тези на доброкачественото разрастване – често уриниране, кръв в урината, кръв във семенната течност. По думите му има пациенти, които се оплакват от болка в кръста и се опитват да я лекуват чрез физиотерапия, но се оказва, че имат костно разсейване, тъй като ракът на простатата е тих в развитието си и нищо не изострило вниманието на пациента.

Данните за Европа показват, че годишно от рак на простатата заболяват около 400 хиляди души, от които около 60 хиляди загиват. Данните за България са съотносими към европейските, висока е честотата, но болестта е лечима, добави той.

В най-ранния стадий има възможност за излекуване на болестта, каза проф. Дудов пред присъстващите на откриването на кампанията пред НДК. Лекарят увери, че съвременните методи за лечение на ранния стадий на рак на простатата са много щадящи за пациента.

Сградата на НДК беше осветена в синьо в подкрепа на кампанията и мъжкото здраве.