Доставките на радиоактивен йод (Йод-131) се осъществяват регулярно и регулярно ги заплащаме, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Коста Стоянов от „Възраждане“ относно критични дефицити в диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания на щитовидната жлеза.

Министерството на здравеопазването (МЗ) прави всичко възможно да осигури необходимото лечение на пациентите. След проведена процедура МЗ е сключило договорите за доставка на радиофармацевтични лекарствени продукти, включително радиоактивен йод (Йод-131), предаде БТА.

По думите на Ивкова извършените доставки по договорите се заплащат навреме. Количествата са определени въз основа на годишните потребности, заведени от самите лечебни заведения, добави министърът.

Към 2018 г. препаратът тирожен е бил наличен в позитивния лекарствен списък по инициатива на самия притежател на разрешението за употреба. През 2024 г. до Изпълнителната агенция по лекарствата е издадено уведомление за постоянно преустановяване на продажбите на продукта в България, считано от 20 ноември 2025 г., отбеляза Катя Ивкова.

"Причините са маркетингови и решението не е взето от здравното министерство, но това не означава, че липсва възможност продуктът да бъде осигурен при медицинска необходимост", добави тя.

Ивкова обясни, че за да бъде включен препаратът тирожен в позитивния лекарствен списък следва да бъде подадено заявление към Националния съвет по реимбурсиране на лекарствени продукти, а друга възможност е да постъпи предложение от лечебно заведение за включването му. Нито една от опциите досега не е реализирана, отбеляза министърът.

В Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" във Варна действително е преустановена терапията с радиоактивен йод (Йод-131) до осигуряване на необходимата радиационна защита в помещенията на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия.

В Специализирана болница за активно лечение по онкология – Стара Загора дейността на отделението по нуклеарна медицина е преустановено поради напускане на специализанти.

В Комплексно-онкологичен център - Шумен звеното не е закрито, но дейността му е преустановена поради липса на обучен специалист, обясни здравният министър.

До момента в здравното министерство не са постъпвали предложения за допълване на наредба №9 с нови изследвания за рак на щитовидната жлеза, коментира министърът на здравеопазването.

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