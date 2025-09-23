Какво е пурини и в кои храни се съдържа

Какво са пурините?

Това са основни компоненти на нуклеиновите киселини, ДНК и РНК, както и на молекули, свързани с енергийния метаболизъм, като аденозинтрифосфат (АТФ). В организма се разграждат до пикочна киселина, която обикновено се изхвърля чрез урината.

Каква е функцията на пурините?

Пурините са неотменна част от процесите на клетъчно делене, растеж и възстановяване.

Освен това те участват активно в енергийния метаболизъм чрез молекули като аденозинтрифосфат (АТФ). АТФ е "енергийната валута" на клетките, която осигурява необходимата енергия за почти всички биохимични реакции – от мускулни съкращения до предаване на нервни сигнали.

Също така играят роля в синтеза на коензими – небелтъчни молекули, съдържащи в структурата си въглерод, които подпомагат ензимите в ускоряването на редица метаболитни процеси.

Благодарения на тях организмът поддържа баланс между изграждането на нови клетки и възстановяването на тъканите, което е от съществено значение за здравето и жизнеността.

На какво трябва да обърнем внимание?

Повишените нива на пурини могат да доведат до увеличаване на пикочната киселина в кръвта. Такова състояние е известно като хиперурикемия и може да причини:

1. Подагра - форма на артрит, която се получава, когато кристали от мононатриев урат (сол на пикочната киселина) се натрупват в ставите, причинявайки възпаление и болка, особено в големия пръст на крака;

2. Проблеми с бъбреците - прекомерната пикочна киселина може да води до образуване на камъни в бъбреците. Хиперурикемията възниква при произвеждане на твърде много пикочна киселина или неефективно изхвърляне чрез бъбреците.

Пикочната киселина се формира при разграждане на пурините. Кръвта транспортира пикочната киселина до бъбреците, които я изпращат в урината, откъдето тя напуска тялото.

Много хора с високи нива на пикочна киселина не изпитват симптоми на нито едно от свързаните състояния, но въпреки това е важно да се правят редовни медицински изследвания.

Високи и ниски пурини в храната

Сред храните и напитките с високи пурини са:

1. Червени меса: съдържат значително количество пуринови бази. Същото важи и за субпродуктите като сърце, бъбреци, черен дроб;

2. Морски деликатеси: сардини, аншоа, скариди и други морски дарове съдържат високи нива на пуринови бази и трябва да бъдат избягвани от хора с подагра;

3. Алкохол: някои спиртни напитки, които са резултат от ферментни процеси, осъществени от дрожди (бира, вино) съдържат голямо количество ДНК и РНК молекули от тези микроорганизми, съответно и голямо количество пурини;

4. Подсладени напитки: богатите на фруктоза напитки не съдържат в себе си пуринови съединения, но нарушават метаболизма на пурините и могат да доведат до високи нива на пикочна киселина;

5. Някои зеленчуци: аспержи, спанак, карфиол и гъби, както и бобовите храни също съдържат сравнително голямо количество пурини, но все пак значително по-малко от предходните.

Хората, страдащи от подагра, трябва да внимават с приема на тези храни и да се придържат към диетични ограничения.

Храни с ниски пурини:

1. Мляко и млечни продукти: мляко с ниска масленост, кисело мляко, кефир и извара са подходящ избор за хора с подагра.

2. Плодове и зеленчуци.

3. Пълнозърнести храни.

4. Ядки и семена

5. Яйца

Хранителни добавки, които могат да помогнат

1. Сулфорафан (екстракт от броколи).

2. Лутеолин.

3. Черен кимион.

4. Кверцетин.

5. Всеки друг антиоксидант, биофлаваноиди.

6. Екстракт от шипка.

7. Минерали – магнезий, калций, цинк, селен, мед.

8. Джинджифил.

9. Витамин Д+К2.

10. Пробиотици.

11. Хлорела.

12. Женско биле, DGL.

Предварителната консултация с лекар е препоръчителна, защото диетата може да варира в зависимост от индивидуалните нужди на човек.