ВАС прекрати делото за дисциплинарното наказание на прокурор Димитър Франтишек Петров

Върховният административен съд прекрати делото за дисциплинарното наказание на бившия шеф на закритата Специализирана прокуратура Димитър Франтишек Петров. Причината е, че жалбата му е подадена извън законовия срок, съобщи правният сайт "Лекс".

На 16 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наказа Димитър Петров с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца. Дисциплинарното производство срещу Петров бе разпоредено от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов заради ареста на телевизионния продуцент Нико Тупарев.

Тупарев беше задържан в края на юни 2024 г. и обвинен за присвояване на 1,44 млн. лв. от сметка на дружество, в което е съдружник. Наблюдаващият прокурор се оказа Димитър Петров. Съдът освободи Тупарев без мярка, тъй като според СГС няма данни за престъпление.

През септември м.г. Прокурорската колегия образува дисциплинарка на Франтишек Петров по предложение на Сарафов заради ареста на Нико Тупарев. Започна и проверка срещу прокурора, който бе командирован в Смолян.

Ревизията беше извършена от екип от прокурори от Върховната прокуратура и Апелативна прокуратура-София и обхвана периода от 30 юни 2021 г. до 28 юни 2024 г.

Проверени бяха всички неприключили досъдебни производства и преписки, с които Петров е бил ангажиран, както и спрените досъдебни производства, които е наблюдавал. Резултатите показаха, че е допуснато неоправдано забавяне на дела, липса на ритмичност и интензивност при извършване на процесуално-следствените действия и на контрол спрямо разследващите органи за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването.

Димитър Петров оспори наложеното му наказание в съда.

На 8 август 2025 г. ВАС е оставил жалбата без разглеждане като е дал указания на прокурора в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе съответната държавна такса и да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. ВАС изрично предупреждава Петров, че ако не изпълни указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото – прекратено.

На 18 август Петров подава молба, с която представя платежно нареждане за внесена държавна такса, както и копие от пощенски плик с отбелязана дата на получаване на съобщението за полученото решение на ПК на ВСС – 23 юли 2025 г.

„Една от предпоставките за надлежно упражняване правото на жалба от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е оспорването да е направено в законово регламентирания срок за подаване на жалбата. Съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им“, посочва ВАС в ново разпореждане.

Съдът пояснява, че от данните по преписката става ясно, че решението на ПК на ВСС за налагане на наказанието е било получено лично от Димитър Петров на 21 юли чрез и.ф. градския прокурор. Освен това решението на ПК на ВСС е било връчено и чрез адвоката му също на 21 юли.

Затова оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на съда.