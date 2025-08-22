Трагедията в Несебър: Катарамите изхвърлени в морето, коланите прокъсани и с евтини карабинери

Излизат още смущаващи подробности са безопасността на атракциона, в който в Несебър загина 8-годишният Иван от Разлог. Момчето падна от високо в морето след скъсване на два колана на парашута.

Нова тв показа снимка, изпратена от зрител, която показва друго дете на същия атракцион преди година. От кадъра се вижда, че още тогава коланите са били прокъсани.

Междувременно, в съдебната зала, докато се гледаха мерките за неотклонение на тримата задържани служители на фирмата, стана ясно, че морякът на лодката е изхвърлил в морето веществени доказателства - катарамите на коланите.

В съда тримата обвиняеми са заявили, че не изключват саботаж от конкурентна фирма, тъй като оборудването им стояло на открито и всеки е имал достъп до него. Капитанът на лодката е заявил, че лично е пробвал коланите, те били нови, на две години, и са издържали теглене на автомобил, каза пред Нова тв неговият адвокат Ваня Радиева. Той се съмнява, че е възможно коланите да са били подменени преди инцидента.

„От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние”, каза адвокатът.

Вчера съдът освободи срещу 5000 лева гаранция капитанът на лодката. В ареста остават касиерът на обекта и морякът, поставил коланите.

Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов заяви в предаването "Здравей, България", че карабинерът, който се вижда на повечето снимки, струва между 1 и 2 лв. във всяка железария.

„Няма никаква гаранция дали той ще се отвори при 5-10-20 или 100 кг. В същото време в магазинната мрежа има специални карабинери, които издържат 22 килонютона (над 2200 кг бел. ред.). Те имат специални муфи, които възпрепятстват разтварянето му”, подчерта експертът. Те обаче стрували 20-30 лв.

По думите на Атанасов има осигурителни ремъци, които издържат до 2 тона. Специалистът по пещерно спасяване обясни, че сбруите, използвани за парасейлинг, които се виждат на снимките, не се затягат около краката и кръста на човека. „Те могат да бъдат нахлузени на малко дете и на човек 150 кг”, каза още експертът. Той е категоричен, че коланите по кадрите са „изключително амортизирани”.

„Те са нон-стоп в солена вода, а четири месеца в годината са на слънце. Това нещо задължително трябва да бъде подменено след един сезон”, казва Орлин Атанасов. Той определи съоръженията като признак на безхаберие с цел спестяване на пари.