След дело на БОЕЦ: Съдът задължи прокурор Талева да разследва Борислав Сарафов

Гражданското сдружение БОЕЦ е осъдило ад хок прокурора Даниела Талева заради отказа й да разследва и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления, съобщиха от сдружението във фейсбук. Софийски градски съд задължава Талела да извърши ново, пълно и обективно разследване.

Това е определила съдия Мирослава Тодорова по жалбата на БОЕЦ за "ЕвротоЛийкс" и "СарафовГейт", обяви лидерът на гражданската организация Георги Георгиев и подчертава, че "това е първото подобно дело в България и първото спечелено такова.

БОЕЦ публикува резюме от определението на съда:

Софийски градски съд, Наказателно отделение, отменя Постановление от 17.06.2025 г. за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка № 6/2025 г. на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Делото е образувано по жалба на Гражданско движение “БОЕЦ” срещу отказа за разследване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за престъпления от общ характер (корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления).

Сигналът на ГД “БОЕЦ” е фокусиран върху твърдения, че Сарафов е "прикривал" корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов от фирми, свързани с Пеевски и Бойко Борисов, и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров ("Петьо Еврото").

СГС приема, че прокурорът, разследващ главния прокурор, е постановил отказа си преждевременно и в нарушение на процесуалните правила за пълнота и обективност на проверката:

СГС приема, че при така направената проверка не може да се приеме за обоснован изводът за липса на достатъчно данни за престъпление.

В резултат, съдът ОТМЕНЯ постановлението за отказ и дава задължителни указания за извършване на ново, пълно и обективно разследване. Включително указва и прокурор Талева да се съобрази с направените от “БОЕЦ” искания по разследването, описани в жалбата до съда, пишат от БОЕЦ.

Преди дни Борислав Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова по от делото "ЕвротоЛийкс" заради предубеденост.