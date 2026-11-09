След 26 години прокуратурата прекрати разследване за обир в дома на журналист

Деян Милков 09 ноември 2026 в 13:02 2960 1
Борис Митов

Снимка АЕЖ - България
Борис Митов

Съдебният журналист Борис Митов се "похвали" с постановление за прекратване на наказателно производство за влизане взлом в дома му. Интересното в случая е, че престъплението е извършено през 2000 г. - тогава Митов е бил само 8-и клас.

"Човек, дори и добре да живее, накрая получава справедливост от компетентните органи", пошегува се журналистът във Фейсбук.

Митов прикачи снимка на документа с дата 02.11.2026 г. От нея разбираме, че досъдебното производство е образувано на 28 април 2000 г. срещу неизвестен извършител за кражба, извършена на 13 април същата година между 10:30 и 13:00 ч.

На 29 юни 2000 г. Софийската районна прокуратура спира наказателното производство, тъй като извършителят на престъплението не е разкрит.

Повече от 26 години по-късно прокурор Х. Минчев окончателно постановява прекратяване на производството поради изтичане на предвидената в закона давност.

Така разследването приключва, без да е установено кой е извършил престъплението. Но едва ли това тежи на Митов - все пак оттогава са изминали повече от две десетилетия.

Повече за проблемите в съдебната ни система можете да чуете от журналиста в подкаста на OFFNews.

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Деян Милков

Деян Милков завършва журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а средното си образование получава в 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

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Коментари
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2961

1

1215

09.11 2026 в 14:02

-0
+7
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