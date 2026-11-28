Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение на 21-годишния Н. П. за убийството на баща му.

Според събраните до момента данни, на 27 ноември около 5:30 ч. на ул. „Маестро Михаил Милков“ в София мъжът умишлено е убил баща си Д. П., като му е нанесъл удари с нож в лявата част на гърдите.

В резултат на нараняванията е била разрязана вътрешна гръдна артерия, което е довело до масивен кръвоизлив и смъртта на пострадалия.

Обвиняемият е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Разследването е започнало на 27 ноември и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 30 ноември прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

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