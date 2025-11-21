САС върна делото за плагиатство срещу Петър Илиев в градския съд. Ще се гледа от друг състав

Съдия Христинка Колева от Софийския градски съд неправилно е прекратила делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос адвокат Петър Илиев с мотив, че в обвинителния акт е описано различно престъпление от това, което прокуратурата твърди, че той е извършил и то е от частен характер.

Решението е на Софийския апелативен съд, който върна делото, за да бъде разгледано от друг състав на градския съд, съобщи "Лекс".

СГС прекрати делото в края на септември.

Петър Илиев е подсъдим за престъпление, свързано с авторските права. Той беше предаден на съд, след като Софийската градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова, без да цитира, че са нейни.

Според СГС съчетаването на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи още, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер, като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не става дума за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Апелативните съдии обаче пишат в решението си, че в законодателството не е уредена хипотеза, в която съдията-докладчик или съдебният състав в разпоредително заседание да прекратява дело, защото тогава е установил, че в обвинителния акт е описано престъпление не от общ, а от частен характер.

"Доколкото съставът на СГС при вземане на решението си за прекратяване на наказателното производство ги е обсъдил и е изразил становището си по тях, приемайки, че се касае за престъпление по чл. 173, ал. 1 от НК, делото следва да бъде върнато за разглеждане от друг съдебен състав на СГС, от стадия на разпоредителното заседание по делото", пише в заключение САС.

Петър Илиев се прочу покрай това, че ИТН го издигна първо за правосъден министър, после за премиер и за шеф на МВР. След като това предизвика скандал, в крайна сметка доцентът бе приютен от Тошко Йорданов като нещатен сътрудник по конституционни и правни въпроси. Той бе принуден да напусне Софийския университет "Климент Охридски", където преподаваше, преди да се разрази скандалът.