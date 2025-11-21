САС върна делото за плагиатство срещу Петър Илиев в градския съд. Ще се гледа от друг състав

Съдия Христинка Колева от Софийския градски съд неправилно е прекратила делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос адвокат Петър Илиев с мотив, че в обвинителния акт е описано различно престъпление от това, което прокуратурата твърди, че той е извършил и то е от частен характер.
Решението е на Софийския апелативен съд, който върна делото, за да бъде разгледано от друг състав на градския съд, съобщи "Лекс".
СГС прекрати делото в края на септември.
Петър Илиев е подсъдим за престъпление, свързано с авторските права. Той беше предаден на съд, след като Софийската градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова, без да цитира, че са нейни.
Според СГС съчетаването на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.
Съдът посочи още, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер, като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не става дума за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.
Апелативните съдии обаче пишат в решението си, че в законодателството не е уредена хипотеза, в която съдията-докладчик или съдебният състав в разпоредително заседание да прекратява дело, защото тогава е установил, че в обвинителния акт е описано престъпление не от общ, а от частен характер.
"Доколкото съставът на СГС при вземане на решението си за прекратяване на наказателното производство ги е обсъдил и е изразил становището си по тях, приемайки, че се касае за престъпление по чл. 173, ал. 1 от НК, делото следва да бъде върнато за разглеждане от друг съдебен състав на СГС, от стадия на разпоредителното заседание по делото", пише в заключение САС.
Петър Илиев се прочу покрай това, че ИТН го издигна първо за правосъден министър, после за премиер и за шеф на МВР. След като това предизвика скандал, в крайна сметка доцентът бе приютен от Тошко Йорданов като нещатен сътрудник по конституционни и правни въпроси. Той бе принуден да напусне Софийския университет "Климент Охридски", където преподаваше, преди да се разрази скандалът.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство