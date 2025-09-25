Съдът прекрати делото за плагиатство срещу Петър Илиев

Софийският градски съд прекрати делото за плагиатство срещу адвоката и почетен консул на Барбадос Петър Илиев, който е подсъдим за престъпление, свързано с авторските права. Той беше предаден на съд, след като Софийската градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова - сега председател на парламента, без да цитира, че са нейни.

Разпоредителното заседания бе предшествано от повече от година затишие, след като на делото не бе даден ход по различни причини. Определението на СГС може да се обжалва в 15-дневен срок.

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. Защитникът заяви категорично, че няма да се възползват от правото си на граждански ищец.

Петър Илиев е обвинен, че буквално е преписал десетки страници от дисертацията на Киселова в книгата му "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер, като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не става дума за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

"Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина", коментира Наталия Киселова, цитирана от БТА.

Петър Илиев се прочу покрай това, че ИТН го издигна първо за правосъден министър, после премиер и за шеф на МВР. След като това предизвика скандал, в крайна сметка доцентът бе приютен от Тошко Йорданов като нещатен сътрудник по конституционни и правни въпроси. Той бе принуден да напусне Софийския университет "Климент Охридски", където преподаваше, преди да се разрази скандалът.