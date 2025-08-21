Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Иван Иванов и сина му за подкупа в щангите

Софийската градска прокуратура внесе обвинителния акт по досъдебно производство спрямо олимпийския шампион по вдигане на тежести Иван Иванов и сина му, който носи същите имена, за подкуп, получен при организиране и провеждане на домакинството на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през февруари 2024 г. в София.

Единият е предаден на съд за помагачество, другият - като извършител на престъплението.

През 2023 г. Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести“ (СБФВТ) се представлявала от председателя на УС - свидетеля М. Иванов-баща бил член на Управителния съвет на СБФВТ, а синът - главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерството на младежта и спорта.

В края на 2023 г. ММС одобрило проект на сдружението за финансиране на Европейското първенство и на 22 ноември 2023 г. между министерството и СБФВТ бил сключен договор. Според контракта ММС предоставя на сдружението 1 250 000 лв. за организиране и провеждане на домакинството. СБФВТ трябвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора.

Иванов-баща дал подробни указания на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля М. подкуп, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине, докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога, какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

На 14 декември 2023 г. младши организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лв. и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС. Иванов-син обяснил на свидетеля, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на субсидията за 2024 г.

Свидетелят М. отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“. От сина М. разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за СБФВТ, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г. на стойност над 1,6 млн. лв., като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

На 15 декември 2023 г. около 11:55 часа свидетелят М. и Иванов-син се срещнали в автомобила на М., паркиран в близост до ММС. Свидетелят носел поисканата му сума от 62 500 лв., но банкнотите били белязани и разпределена в седем пачки. Иванов-син бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да сложи парите. Взел парите, сложил ги в чантата и тръгнал пеша към главния вход на министерството, където бил задържан.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.