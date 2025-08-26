Прокуратурата подхвана незаконни гонки в София

OFFNews 26 август 2025 в 10:17 638 2
Гонка в нощна София

Снимка БНТ

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер, съобщиха от СРП. 

В прокуратурата вчера са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство. 

На 8 август около 21,00 часа в София, по ул. „Околовръстен път“ в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. „Младост“, при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. 

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.

    4047

    2

    IvoIvo

    26.08 2025 в 11:42

    -0
    +2
    Ми айде де! Да видим!

    2485

    1

    Stoyancho

    26.08 2025 в 10:39

    -0
    +2
    Дано да има резултат!
     
