Прокуратурата подхвана незаконни гонки в София

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство във връзка с репортажи относно нерегламентирани състезания между автомобили, съдържащи съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер, съобщиха от СРП.

В прокуратурата вчера са докладвани материали от извършена проверка на служители в Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. След анализ на материалите още същия ден с постановление на наблюдаващия прокурор е образувано наказателно производство.

На 8 август около 21,00 часа в София, по ул. „Околовръстен път“ в пътна отсечка от с. Герман към ж.к. „Младост“, при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на относими документи, разпити на свидетели, изготвяне на експертиза и други процесуално-следствени действия.