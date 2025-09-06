Постоянен арест за 22-годишния, обвинен за дерайлирането на трамвай

Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. Това стана ясно след заседанието на съда в събота.

По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.

Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.

Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".

На 2 септември трамвай дерайлира и се вряза в подлеза близо Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 5:30 ч. във вторник на спирка "Ул. Александър Жендов". Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.

Даниел Терзиев е бил под въздействието на алкохол. Заедно с негов приятел се почерпили с водка преди обвиняемият да задвижи трамвая.

Експертизата показала, че двама души се навъртат около мотрисата. Те не са влизали в кабината на ватмана, единият от тях просто се пресегнал през страничния прозорец и е освободил спирачката.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда между 5 и 15 г. затвор.

Ватманът на трамваят също е извършил нарушение. Той е напуснал превозното средство, за да си купи кафе, което е забранено.