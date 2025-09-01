Осъденият за убийството в Борисовата градина Йоан Матев излиза от затвора

Йоан Матев, осъден за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина, излиза от затвора "в началото на септември", тъй като е излежал присъдата си.

Това съобщиха от правосъдното министерство, цитирани от БТА. Той се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на шест години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София през 2015 г. Върховните магистрати потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция – Софийският градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне предсрочно Йоан от затвора. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.