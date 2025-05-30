Ново заседание по делото срещу Симона Радева за катастрофата на Черни връх

Ново заседание по делото срещу Симона Радева ще се проведе днес в Софийския районен съд.

Тя е обвинена за укривателство на Георги Семерджиев, причинил катастрофата на бул. "Черни връх" през юли 2022 година, при която загинаха две млади жени. Той бе осъден окончателно на 20 години затвор.

В края на февруари съдът разпита при закрити врата Георги Семерджиев, но като свидетел срещу Симона Радева. Тогава Семерджиев заяви, че не помни да е видял Радева след катастрофата.

Според прокуратурата обаче след инцидента той е избягал, но не е могъл да се прибере в апартамента си, а малко след това бившата полицайка му занесла стълба и той стигнал до жилището си, в което беше арестуван по-късно, припомня БНТ.