Нощна проверка в ареста във Варна, задържани са 5 надзиратели

Претърсванията започват с учебна тревога, открити са хапчета, игли и спринцовки

OFFNews 19 ноември 2025 в 06:54 11418 2
Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Снимка Архив
Министърът на правосъдието Георги Георгиев

Изненадваща проверка в ареста във Варна се е провела тази нощ по заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщиха от МП. 

Извършени са претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

В 4,30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора във Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на ареста- Проверките продължават.

Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4052

    2

    IvoIvo

    19.11 2025 в 10:38

    -0
    +0
    Учебна тревога е хубаво :)

    2970

    1

    Джендо Джедев

    19.11 2025 в 07:12

    -0
    +1
    Споко, ще се окаже, че всичко намерено е собственост на арестувания кмет, просто ушавите още не са го били предали на следствието. ;)
     