Нощна проверка в ареста във Варна, задържани са 5 надзиратели

Изненадваща проверка в ареста във Варна се е провела тази нощ по заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщиха от МП.
Извършени са претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.
В 4,30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора във Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартират и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.
При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на ареста- Проверките продължават.
Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.
19.11 2025 в 10:38
19.11 2025 в 07:12
