МВР и прокуратурата започват разследване за имотни измами в София

Прокуратурата и МВР започват разследване за имотни измами в София. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
Прокурор Николаев обясни, че на Националната агенция за приходите (НАП) е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица, предаде БНР.
На Комисията за защита на потребителите (КЗП) е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителните договори.
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) трябва да провери строителните книжа и да установи етапа, на който е завършен обектът по документи.
Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокира подозрителни такива.
Сключване на предварителни договори на зелено с обещание за закупуване на апартамент след изграждането му и впоследствие разваляне на тези договори по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени вреди.
В Софийската районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата. След анализ на материалите в Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство.
Делян Динев, началник на сектор "Индустрия" към Икономическа полиция към СДВР, обясни:
"Работим по незабавното установяване на пострадали лица, съответно провеждане на процесуално-следствени действия, разпити, възлагане на оперативно-издирвателни мероприятия, в хода на които следва да изясним профил на дружествата, които са в сигнала посочени, свързаните лица с тях да установим още пострадали".
От вътрешното министерство казаха още, че има как чрез вече организирани групи в социалните мрежи от пострадали при тези измами полицията да се свърже с хората.
От СДВР апелираха към пострадалите от подобни измами да продължават да подават сигнали, посочва националното радио.
30.09 2025 в 21:52
