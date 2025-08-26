Младежът, помел петима души с АТВ, е карал под въздействието на марихуана

18-годишният Никола Бургазлиев е управлявал АТВ-то, с което връхлетя върху петима души, напушен. В кръвта и урината му са открити следи от марихуана, съобщиха от прокуратурата. Това е доказано с експертиза.

Двама от пострадалите - майка на 35 г. и детето й на 4 г., пострадаха тежко в инцидента на 14 август в курорта Слънчев бряг. Останалите пометени от Бургазлиев се разминаха с травми, които не застрашават живота им.

Националната следствена служба пое разследването на инцидента.

4-годишният Мартин бе докаран с въздушната линейка в София, но лекарите са предпазливи в прогнозите за здравето му. Вчера бабата на момченцето обяви, че освен тежката черепно-мозъчна травма, детето е и със няколко счупени ребра. Майка му Христина е по думите на лекарите в "необратимо състояние" и лежи в кома в бургаската болница.

Очаква се прокуратурата да преквалифицира деянието на Никола Бургазлиев заради евентуален умисъл. Към момента на младия мъж са повдигнати обвинения за средна телесна повреда.

Събрани са видеозаписи от инцидента, назначена е видео-техническа експертиза, която ще даде отговор как е станал ударът. Автотехническа експертиза пък ще трябва да установи механизма на настъпването на инцидента и дали превозното средство е било изправно.

Развитието по случая бе оповестено след среща на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от НСлС. На срещата са присъствали и близки на пострадалите, които са получили уверение, че случаят ще бъде разследван докрай.