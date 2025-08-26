Младежът, помел петима души с АТВ, е карал под въздействието на марихуана

OFFNews 26 август 2025 в 15:32 3284 4
Никола Бургазлиев

Снимка БГНЕС
Никола Бургазлиев

18-годишният Никола Бургазлиев е управлявал АТВ-то, с което връхлетя върху петима души, напушен. В кръвта и урината му са открити следи от марихуана, съобщиха от прокуратурата. Това е доказано с експертиза.

Двама от пострадалите - майка на 35 г. и детето й на 4 г., пострадаха тежко в инцидента на 14 август в курорта Слънчев бряг. Останалите пометени от Бургазлиев се разминаха с травми, които не застрашават живота им.

Националната следствена служба пое разследването на инцидента.

4-годишният Мартин бе докаран с въздушната линейка в София, но лекарите са предпазливи в прогнозите за здравето му. Вчера бабата на момченцето обяви, че освен тежката черепно-мозъчна травма, детето е и със няколко счупени ребра. Майка му Христина е по думите на лекарите в "необратимо състояние" и лежи в кома в бургаската болница.

Очаква се прокуратурата да преквалифицира деянието на Никола Бургазлиев заради евентуален умисъл. Към момента на младия мъж са повдигнати обвинения за средна телесна повреда.

Събрани са видеозаписи от инцидента, назначена е видео-техническа експертиза, която ще даде отговор как е станал ударът. Автотехническа експертиза пък ще трябва да установи механизма на настъпването на инцидента и дали превозното средство е било изправно.

Развитието по случая бе оповестено след среща на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от НСлС. На срещата са присъствали и близки на пострадалите, които са получили уверение, че случаят ще бъде разследван докрай.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    7550

    4

    alfakentavur

    26.08 2025 в 16:45

    -0
    +3
    Smoker, по остатъчното количество се познава от колко време е. Нали се сещаш? Пушиш днес сутринта. По обед в кръвта ти има еди колко си единици, в каквото я измерват. Вечерта друго количество. На следващия ден още по-друго. След седмица съвсем друго. И след месец - много малко.
    И ако ти открият много малко - няма как да те обвинят, че си бил под въздействие вчера.

    13794

    3

    flatko

    26.08 2025 в 16:11

    -0
    +27
    Ако мозъчната смърт е средна телесна, то няма смисъл от съществуването на законите и държавата ни. Трябва преосноваване на институциите.

    6800

    2

    Smoker

    26.08 2025 в 16:06

    -10
    +11
    Не искам да онивинявам лекето, но следи в кръвта може да има до 7-10 дена, а в урината до 1 месец дори.
    Не означава, че е бил "под въздействие". Но такива са ни законите, калпави.

    18546

    1

    Fro24

    26.08 2025 в 15:51

    -0
    +40
    Открили са само следи от марихуана, защото не му взеха навреме пробите за алкохол и наркотици!

     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея